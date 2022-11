Ebrard asegura que la reforma electoral sería positiva: “Tenemos un sistema caro"

Marcelo Ebrard se pronuncia a favor de la reforma electoral.

Marcelo Ebrard apoya la reforma electoral que busca impulsar el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, pues asegura que sería un cambio positivo para el país, ante el costoso sistema que actualmente se implementa.

En La Verdad Noticias te damos a conocer que el canciller comparó el sistema electoral que tiene México, con el de Brasil, que actualmente se sometió a elecciones.

De igual forma se pronunció ante las dudas que ha generado el futuro del INE y aseguró que la intención no es que desaparezca.

Marcelo Ebrard compara sistema electoral de México con Brasil

Marcelo Ebrard habla de la reforma electoral propuesta por Andrés Manuel López Obrador.

A su salida de una reunión con mujeres en la zona de Coapa, el canciller Marcelo Ebrard se pronunció sobre la reforma electoral propuesta por Andrés Manuel López Obrador, la cúal ya se analiza en la Cámara de Diputados.

El canciller comparó al sistema electoral de México con el de Brasil, ya que pese a que el país sudamericado en más grande y con mayor electorado, obtuvieron los resultados de sus recientes elecciones en cuestión de horas, con esto aseguró que en el país existe “un sistema tan antiguo, tan lento, tan lleno de oficinas, de procesos, de escrutinio”.

De igual forma resaltó que de existir una reforma electoral la votaciones se implementaría el voto electrónico, un sistema apto y moderno: “ya es otra era, por qué no votamos una App, por qué seguimos haciendo filas, llenar papeles”.

Te puede interesar: La reforma electoral con PRI y 'algunos' panistas: Adan Augusto

¿Qué pasará con el INE?

¿Qué pasará con el INE?

Ante las dudas que han surgido sobre el destino del INE de ser aprobada la reforma electoral, el Secretario de Relaciones Exteriores de México, dejó en claro que no desaparece, únicamente se cambiará el nombre, al agregarle las consultas.

“También me parece interesante que puedas votar en un procedimiento más abierto a los consejeros, que no sea un arreglo de los partidos porque no resultó, no ha dado resultados positivos”, reveló.

La reforma electoral propone un ahorro estimado de 24,000 millones de pesos, sin embargo contiene varios puntos que han generado muchas dudas y actualmente se encuentra debatiéndose en el Congreso.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram