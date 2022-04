Ebrard arremete contra Trump: "está en campaña agitando el anti-mexicanismo”

El ex presidente de Estados Unidos hizo polémicas declaraciones sobre México.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, se pronunció este lunes a las declaraciones emitidas por el ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien aseguró que “dobló” al gobierno mexicano en materia migratoria.

A través de un mensaje compartido en su cuenta de Twitter, el canciller puso de ejemplo que durante la presión del gobierno de Trump sobre la imposición de aranceles, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó hacer de México un "tercer país seguro".

“Me consta el patriotismo del Presidente López Obrador en aquellos momentos críticos”, indicó el canciller mexicano en Twitter al agregar que “lo de ayer es un hombre en campaña agitando el anti-mexicanismo que lo caracteriza. Lo que nos califica son los hechos no sus dichos”.

Ebrard responde a dichos de Donald Trump

Publicación del canciller.

El titular de la SRE sostuvo que el gobierno actual es “patriota” y no tiene nada de qué avergonzarse. Además, tachó de “anti-mexicanismo” las declaraciones del ex presidente de Estados Unidos.

“Fue precisamente la entereza de Andrés Manuel la que hizo posible excluir el capítulo de integración energética en el TMEC que ya había negociado Trump con el equipo del gobierno saliente. De haberse aceptado sería imposible la autonomía que hoy tenemos”, expresó el canciller.

Por su parte, el presidente comentó que no se sintió ofendido tras las declaraciones del expresidente y adelantó que no “polemizará” el tema, aunque sentenció que México no será piñata de Estados Unidos en medio de las campañas políticas.

Donald Trump sobre México

El ex presidente hizo polémicas declaraciones sobre México.

Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, fue durante un mitin en Ohio que el ex presidente Donald Trump recordó una visita que hizo “el máximo representante de México”, en la que le planteó la necesidad de poner 28 mil soldados mexicanos en la frontera.

Trump dijo que el mexicano le respondió: '¡Señor: sería un honor tener 28 mil soldados en la frontera! ¡Sería un honor tener 'Quédate en México'! ¡Queremos tener 'Quédate en México!'”. "Nunca he visto a nadie doblarse así", dijo Trump ante esa supuesta reacción del representante del gobierno mexicano, situación que este lunes fue aclarada por el canciller Marcelo Ebrard.

