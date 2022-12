Exhorta Ignacio Mier a legisladores morenitas, “serenarse” y no rentar espectaculares a favor de nadie

EXHORTA IGNACIO MIER A LEGISLADORES MORENISTAS, “SERENARSE” Y NO RENTAR ESPECTACULARES A FAVOR DE NADIE

El diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena en San Lázaro, exhortó a sus compañeros de bancada a "serenarse" y no contratar espectaculares a Favor de Claudia Sheimbaun

En conferencia de prensa señaló que más que ayudar, en nada benefician a los llamados "corcholatas" las acciones tomadas por diputados a favor de la jefa de Gobierno.

"He escuchado las posiciones que han expresado algunas de mis compañeras y compañeros diputados con relación a este tema, los que dicen que ellos los sufragaron es con sus recursos propios, yo lo que les hago una invitación a mis queridas compañeras y compañeros a que se serenen, que nos pongamos todos una bolsa de hielo en la cabeza, que pensemos en la unidad de nuestra movimiento y de nuestro partido, que incluso hay cosas que nada benefician a quienes tienen la legítima aspiración de participar en algo que es sustantivo para nosotros como lo es la continuidad de la cuarta transformación, nos une a todos la continuidad de un proyecto transformador”, expresó.

El líder morenista comentó que en la política se siente “emoción” y hay “pasión”, por lo que a veces “la emoción gana más que la razón y lleva este tipo de expresiones”.

Conminó a sus correligionarios morenistas a buscar la unidad y reiteró su respeto por cada una de ellas y ellos. "Yo respeto a mis compañeros y sé que ellos van a serenarse, que no violenten la ley y que no entremos entre nosotros en disputas, porque no ayuda a la unidad, al contrario”.

"Ellos son agentes políticos, son promotores del cambio, tienen una gran responsabilidad, tenemos una gran responsabilidad como diputadas y diputados y es nuestra obligación al tener un liderazgo territorial o estatal que llenemos de ese ánimo de respeto, de no violentar la ley todos los que van a participar porque el próximo año se va a incrementar la temperatura y es normal”, indicó.

Explicó que su obligación como coordinador del grupo parlamentario es mantener la estabilidad y la unidad del grupo y la continuidad del proyecto transformador.

Lo anterior fue derivado de diversas publicaciones de Twitter, donde legisladores guindas se adjudicaron la contratación de espectaculares en apoyo a Sheimbaun.

Por su parte, políticos de oposición denunciaron, en las mismas redes sociales, que integrantes del partido de Morena han cometido y confesado un delito electoral.

El tema lo llevaron incluso a una denuncia formal en contra de los legisladores morenistas.

El recurso legal fue promovido por el diputado Jorge Álvarez Máynez, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC), ante el Instituto Nacional Electoral (INE) por el presunto desvío de recursos y actos anticipados de campaña con la colocación de espectaculares a favor de la Jefa de Gobierno.

“Denunciamos también a los diputados que se han autoinculpado cínicamente en los días pasados, ellos mismos han confesado estar participando en un acto ilegal, esto con el fin de tratar de evadir que se investigue el origen de los recursos públicos que está financiando esta campaña multimillonaria en favor de una aspirante presidencial que está violando la Constitución”, aseveró.

Alvarez Máynez manifestó su confianza en el INE para que investigue el caso a profundidad y tome medidas para cancelar el registro de Claudia Sheinbaum “porque está violando la Constitución y todas las reglas electorales para contender por la presidencia”.





