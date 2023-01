EU sin definir si Biden aterrizará en el AIFA, lo seguro es que no será en Texcoco: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que aún el gobierno de Estados Unidos no confirma si su homólogo Joe Biden aterrizará en el nuevo Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles” (AIFA), pero en tono de broma dijo que lo único seguro es que no será en el Aeropuerto de Texcoco.

En el Salón Tesorería, de Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo federal señaló que el Air Force One no descenderá en ninguna pista del Aeropuerto de Texcoco, dado que suconstrucción fue cancelada,“porque la gente no quiso que se hiciera esa transa”.

“No sabemos todavía. Lo único que sé es que no va a poder llegar a Texcoco porque la gente ya no quiso que se hiciera esa transa”.

Sobre la carta que le envío a Biden hace unos días, el mandatario federal dijo que contenía algunas sugerencias sobre temas que podrían ser abordados en la reunión bilateral que sostendrán el próximo lunes 9 de enero en Palacio Nacional.

“La carta es para que él tenga, ya lo dije, los elementos de lo que nosotros queremos plantar, y él va a traer también sus propios elementos”, dijo antes de dar por concluida La Mañanera.

AMLO desconoce llegada del hijo de Joe Biden a México

Referente a la llegada del hijo de Joe Biden ayer por la tarde a nuestro país para supervisar la logística de seguridad de la Cumbre de Líderes de América del Norte, el político tabasqueño dijo desconocer esta información, pero corroboró que se están dando este tipo de “avanzadas”, y le dio bienvenida.

“Pues no tenía información, pero es bienvenido ¿no?. Y sí están llegando avanzadas desde hace unos días, para los preparativos de esta Cumbre”, comentó.

No habrá mañaneras durante La Cumbre de Líderes

En cuanto a las conferencias matutinas, López Obrador adelantó dejó entrever la posibilidad de que no se llevarán a cabo, debido a la importancia de los encuentros con Joe Biden y Justin Trudeau.

“Eso todavía no lo definimos, lo más probable es que no haya, por la importancia que tienen estos encuentros. Vamos a informar, pero pues no necesariamente en las mañaneras, todavía no se decide. Yo creo que mañana o pasado mañana ya vamos a informar sobre la agenda y los temas, y también si va a haber o no conferencia de prensa en la mañana”, comentó.

