Dura crítica de Porfirio Muñoz Ledo a la 4T en Proceso

El exaspirante a la dirigencia de Morena, Porfirio Muñóz Ledo, afirmó que a dos años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Cuarta Transformación (4T) “simplemente no se ve”.

En entrevista con la periodista Neldy San Martín para el semanario Proceso, el diputado federal lamentó también que en el gobierno actual prevalezca la “arbitrariedad” para aplicar las políticas públicas del país.

“Los problemas que tiene el país exigen la primacía de la razón no de la arbitrariedad, porque si no, no vamos a salir. La primacía de la razón significa que si tú reacomodas el gasto público tiene que ser por una reforma cuidadosa”, expresó Muñoz Ledo, quien ha sido un duro crítico del presidente a quien reconoce como tal, pero no como incondicional.

El diputado con larga trayectoria en Morena, el partido que fundó el presidente Andrés Manuel López Obrador, también le comentó a la publicación que si se quiere reformar al Estado no se “amputa”, sino que se “analiza” o “adelgaza” antes de llegar al recorte.

Porfirio Muñoz Ledo contra la 4T

“Uno de sus mayores críticos dentro de las filas de Morena, no ve la Cuarta Transformación ni pasos contundentes hacia el fin del neoliberalismo”, escribe la periodista Neldy San Martín como parte de su encuentro con Porfirio Muñoz Ledo, quien compitió con el actual dirigente del partido, Mario Delgado Carrillo.

Portada de la revista Proceso que circulará mañana

Asimismo, en entrevista para Proceso, el diputado mencionó que la bancada de Morena en San Lázaro se ha convertido en “un eco servil del Ejecutivo”,hecho que también lamentó, pues refirió que se adoptó un pensamiento único.

“Dicen los estatutos del partido, en sus principios, que no debe haber pensamiento único, que se vale la disidencia si hay un objetivo común. Entonces, si no hay pensamiento único, tampoco debe de haber orden único”, menciona.

Te puede interesar:Modem, la tribu que pretende formar Porfirio Muñoz Ledo en Morena

La Verdad Noticias informó que Porfirio Muñoz Ledo fundó el Movimiento Democrático de Morena (Modem) que busca se contraparte a la dirigencia nacional de Mario Delgado Carrillo, con quien tiene diferencias públicas.

¿Cuándo llegará la vacuna contra el COVID-19 a México? Síguenos en Google News y mantente informado.