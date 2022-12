Donald Trump tenía más documentos clasificados en su poder

Un equipo contratado por el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, halló más documentos clasificados que el magnate aparentemente sustrajo de la Casa Blanca cuando concluyó su mandato, como parte de la investigación que realiza el Departamento de Justicia contra Trump.

El descubrimiento en un depósito en West Palm Beach, en el sureste de Florida, es resultado de una serie de búsquedas desarrolladas en cuatro lugares a raíz de la orden de un juez federal, ante la sospecha de que habrían más documentos clasificados en manos del expresidente que no han sido devueltos al Gobierno, según señala el diario The New York Times.

Como se ha informado en La Verdad Noticias, recientemente la organización de Donald Trump fue declarada culpable por fraude fiscal cometido durante más de 15 años, aunque cabe recalcar que Trump no manejaba esta empresa, pues estaba a cargo de sus hijos.

Investigan a Donald Trump en EU

Las empresas familiares de Donald Trump "culpables de todos los cargos"



Trump Corporation y Trump Payroll Corporation, fueron declaradas culpables de fraude y evasión fiscal por un jurado de Nueva York



Es un golpe para el expresidente, que aspira a volver a la Casa Blanca-lis pic.twitter.com/iXWBfr3dy6 — DW Español (@dw_espanol) December 7, 2022

Se precisó que las búsquedas se hicieron cerca de los festivos del Día de Acción de Gracias en la Trump Tower de Nueva York el club de golf del expresidente, un almacén en Mar-a-Lago, la propiedad del exmandatario en Palm Beach, así como en el depósito de West Palm Beach, que es gestionado por la federal Administración de Servicios Generales.

De acuerdo a CNN, las búsquedas se hicieron bajo la supervisión del equipo legal de Trump, el cual incluso ofreció a los abogados del Gobierno observar las pesquisas en la propiedad de Bedminster, oferta que fue rechazada. Esta nueva búsqueda se realizó ante la sospecha de que había más documentos en la propiedad de Trump.

Cabe señalar que Trump también enfrenta un proceso legal por los disturbios registrados en el Capitolio en enero del 2021 perpetrado por sus simpatizantes, pues las autoridades señalaron que el exmandatario hizo un llamado a la violencia para evitar que el triunfo de Joe Biden fuera validado.

Te puede interesar: Donald Trump pide poner fin a la Constitución de EE.UU.

¿Cuánto dura el mandato del presidente de Estados Unidos?

Trump enfrenta varias investigaciones

El mandato de un presidente de Estados Unidos dura cuatro años, con posibilidad de reelegirse por dos períodos más.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram