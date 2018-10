Dolores Padierna protagoniza pleito entre el PRI y el PAN

Ante el pleno de la Cámara de Diputados, José Antonio González Anaya, secretario de Hacienda, compareció. Sin embargo, cuando este terminó de hablar, los diputados del PRI y los del PAN, protagonizaron una discusión.

De acuerdo a El Universal, se realizaron tres rondas de preguntas y retroalimentación de los ocho grupos que conforman el parlamentario de José Antonio. De manera inicial se sabía que sería el Poder Ejecutivo quien cerraría la sesión, sin embargo, Dolores Padierna, informó que se llegó a un acuerdo con la Mesa Directiva para que quien concluyera fuera el Poder Legislativo.

Cuando concluyó la participación de González Anaya, la siguiente en hablar fue dolores Padierna, quien aseguró que habla por un acuerdo y en representación de un grupo mayoritario, refiriéndose a Morena. Fue ahí donde comenzaron los desacuerdos.

“Perdóneme, aquí doy yo la palabra y estoy en el uso de la palabra, usted no me puedo interrumpir. Pido a los diputados guardar silencio, guardar su compostura, sentarse porque este fue un acuerdo de la Mesa Directiva.”, dijo Dolores.

En los primeros años del gobierno de Peña Nieto se logró mantener la inflación dentro del rango del Banco de México, sin embargo, en 2017, la inflación se disparó debido a la liberalización de los precios de los energéticos lo que ha continuado en todo el año 2018. pic.twitter.com/SFAXnujQI8 — Dolores Padierna (@Dolores_PL) 4 de octubre de 2018

Dolores Padierna llama la atención a diputados del PRI

Posteriormente a la primera llamada de atención, Dolores Padierna le pidió a los diputados del PRI que tomaran sus lugares, pues asegura que hablaba respetando el acuerdo de la Mesa Directiva.

Posteriormente, cuando Padierna se encontraba por concluir, se acercó la vicepresidenta del PRI, Dulce María Sauri. Quien le dijo que René Juárez realizó una petición para tomar la palabra.

“Presidenta, no estamos en contra del acuerdo que se tomó para que usted hiciera uso de la palabra y cerrara esta comparecencia. Lo que no estamos de acuerdo y rechazamos contundentemente es que usted haga juicios de valor y no de una visión parcial, en eso no estamos de acuerdo”, indicó.