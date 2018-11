Dolores Padierna, diputada y cantante

La vicepresidenta de la Cámara de Diputados, la morenista Dolores Padierna, además de legislar anunció que se prepara para grabar un disco.

En entrevista para Milenio, la legisladora dijo que el sencillo se realizará en colaboración con el bolerista Rodrigo de la Cadena, con poemas musicalizados de Pablo Neruda y la adaptación de una pieza de Joan Manuel Serrat.

Dolores Padierna anunció que grabará un disco en colaboración con el bolerista Rodrigo de la Cadena, tendrá poemas musicalizados de Pablo Neruda y Sor Juana Inés de la Cruz.https://t.co/s8I8K1bdKW vía @RegeneracionMx — Regeneración (@RegeneracionMx) 17 de noviembre de 2018

En entrevista para dicho medio de comunicación Dolores Padierna se califico como una mujer sensible y sencilla.

“Creo que por las imágenes, por mis propias expresiones, me han dicho incluso que el usar tanto negro, me hacen como un rostro más duro, más adusto, más hostil, pero yo soy una persona muy sensible y muy sencilla”.

El disco

Sobre el contenido de la producción discográfica que planea detalló que contempla cantar cinco poemas musicalizados:

“Si está mi corazón entre tus manos”, de Sor Juana Inés de la Cruz; “Poema 20” y “Poema 15” de Pablo Neruda; de igual manera uno de Joan Manuel Serrat “Pueblo Blanco”, que sería adaptado a su localidad de origen, Dolores Hidalgo, Guanajuato.

Sobre el lanzamiento del disco, dijo que aún no hay precisa.