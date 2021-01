Dolores Padierna declina a reelección como diputada y va por alcaldía

Dolores Padierna Luna, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, informó que no presentó su carta intención para reelegirse como diputada federal de Morena, porque buscará la candidatura para la alcaldía Cuauhtémoc, corazón de la Ciudad de México.

Padierna ya fue jefa delegacional en esa demarcación, durante el periodo 2000-2003 y ahora, expresó que al mantener contacto cercano con los vecinos de la zona, le pidieron en los últimos meses un cambio de gobierno; aunque no mencionó que actualmente esa alcaldía, es gobernada por Néstor Núñez, funcionario emanado de Morena e hijo del exgobernador perredista de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez.

La diputada morenista aseguró que sus vecinos le pidieron “que encabece” el proceso de transformación local para apoyar al presidente Andrés Manuel López Obrador y la jefa de Gobierno de la capital mexicana, Claudia Sheinbaum.

En un mensaje en video, la también ex senadora, dijo: “…Me entusiasma y al mismo tiempo refuerza mi compromiso, la petición que me han hecho muchos habitantes de la Cuauhtémoc, para que yo encabece ese proceso de transformación a nivel local”.

Dolores Padierna quiere alcaldía

Padierna aseguró que la ciudadanía le manifestó que está creciendo “la inseguridad, la especulación inmobiliaria, el abandono de las personas más vulnerables y el deterioro de los espacios públicos” en la Cuauhtémoc.

Tal y como dice nuestro Presidente @lopezobrador_ “EL PUEBLO DA, EL PUEBLO QUITA”.



Por ello, y a petición de las y los vecinos de la alcaldía #Cuauhtémoc, no presentaré mis intenciones de reelección en la @Mx_Diputados. Incursionaré en un nuevo camino a favor de mi Distrito 12. pic.twitter.com/9axksXme1m — Dolores Padierna (@Dolores_PL) January 7, 2021

“En consecuencia he decidido no presentar mi candidatura a la reelección en la Cámara de Diputados, donde he ocupado la vicepresidencia”, concluyó.

Con ello, la abanderada por Movimiento Regeneración Nacional (Morena) dedicó un breve mensaje a los habitantes de la alcaldía que alberga colonias como la Condesa, la Roma y, al mismo tiempo, barrios como el de Tepito, Peralvillo y el Centro Histórico.

“La alcaldía Cuauhtémoc es y ha sido mi hogar. He tenido el privilegio de servir a México desde varias trincheras, pero siempre he mantenido cercanía con sus habitantes. Con ellos sostengo un diálogo permanente y participo en la solución de las necesidades vecinales”, inició su mensaje a través de redes sociales este jueves 7 de enero.

Te puede interesar:Dolores Padierna quiere alcaldía de CDMX

La licenciada en Economía de la UNAM también refirió que conoce el contexto de los habitantes de la demarcación durante la pandemia y por tal motivo, infirió que actuará en consecuencia al diálogo establecido entre vecinos.

Nueva cepa de COVID-19 continúa extendiéndose por el mundo. Síguenos en Google News y entérate de todos los detalles.