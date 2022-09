Distorsionan propuesta de paz en torno a Ucrania, señala AMLO | MAMAHUA 3

“Lo que hicieron fue distorsionar el sentido de la propuesta”, indicó el presidente Andrés Manuel López Obrador tras los comentarios del asesor ucraniano Mykhailo Podolyak, en torno a la paz y tregua mundial, que ha venido planteando desde hace unos meses.

Desde Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal pidió esperar a que se conozca bien la postura de México respecto al conflicto entre Rusia y Ucrania.

“Vamos a esperarnos, porque se no se conoce bien la propuesta, ayer hasta repetí lo que propusimos para que se difunda más, y quienes vieron pero son sectarios o están a favor de una de las partes, pues lo que hicieron fue distorsionar el destino de la propuesta, que es buscar la paz y me pusieron del lado de Rusia, y eso ya lo he padecido en otros tiempos”, dijo.

Insiste en comité de diálogo

Distorsionan propuesta de paz en torno a Ucrania, señala AMLO.

En este punto, recordó que hace unos años se difundió que recibía dinero de parte de Rusia, por lo que “grabé un mensaje, decía que estaba esperando que emergiera un submarino ruso que me iba a traer el oro de Moscú, que ya no era Andrés Manuel sino Andrés Manuelovich y, sí tenía un loro, pero en Palenque”.

A pesar de las reacciones que generó su propuesta dentro de su discurso del pasado 16 de septiembre, en el marco del Desfile Cívico Militar, en donde propuso- nuevamente - integrar un comité de diálogo ante las Naciones Unidas que promueva la paz en el conflicto armado entre Rusia y Ucrania, así como una tregua por lo menos de cinco años, el mandatario federal se dijo confiado en que su propuesta tendrá aceptación de varios países, ya que “conviene a todos”.

López Obrador comentó que el representante ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, están trabajado en difundir la propuesta antes de ser presentada oficialmente ante la asamblea de Naciones Unidas.

“Ya se ha venido trabajando en la ONU con sus representantes, el doctor Juan Ramón de la Fuente vino a consulta, le envié un documento y acordamos de que iba a empezar a entrevistarse con los representantes de todos y lo ha hecho y Marcelo también, se va a unos días antes, va a hacer esa labor y luego formalmente se presenta la propuesta”, detalló.

Para el asesor del presidente Volodímir Zelenski, la propuesta del presidente de México era en realidad “un plan ruso” y busca darle tiempo a Rusia para renovar las reservas antes de la próxima ofensiva”.



