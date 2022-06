Discurso de Ricardo Monreal en Coahuila sube ‘tensión’ en Morena

Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, el domingo, Morena realizó una asamblea informativa desde Francisco I. Madero, Coahuila, al cual asistieron los referentes presidenciales, diputados, gobernadores y hasta senadores, entre estos Ricardo Monreal.

Al grito de “presidente”, “presidenta”, fueron recibidos el titular de Segob, Adán Augusto López Hernández y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; a este evento no asistió el canciller Marcelo Ebrard debido a que se encuentra en aislamiento tras dar positivo a COVID-19.

El evento se llevó a cabo ante la presencia de más de cinco mil militantes, quienes entre porras escucharon los discursos que los funcionarios brindaron rumbo a las elecciones 2023, en donde Coahuila elegirá su próximo gobernante.

Discurso de Ricardo Monreal en evento de Morena

El senador en el evento en Coahuila.

Durante su intervención, el coordinador de los senadores de Morena dijo que el partido debe mantener los principios de “no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”, lo que, dijo, significa no ser rehén de pequeños grupos, por lo que llamó a fijar reglas claras para seleccionar dirigentes y candidatos.

En ese sentido, el senador pidió que se establezcan igualdad de circunstancias y “piso parejo” para que la gente pueda elegir a los líderes. Asimismo señaló “no somos rebeldes con causa, ni nos vamos a dejar ni nos vamos a rajar”.

El siguiente en tomar la palabra fue el titular de la Segob, Adán Augusto López, quien aprovechó el micrófono para responder, de forma indirecta al senador: “decirles que aquí no es un asunto de sumisión o rebeldía, es un asunto de entender lo que significa la 4T, que es ser solidario con Andrés Manuel López Obrador”.

Por su parte, Sheinbaum, quien también fue recibida con gritos de ‘presidenta, presidenta’, afirmó que el evento es para refrendar su compromiso con la transformación y adelantar que el movimiento ‘hará historia’ en las próximas elecciones de 2023.

¿Cuándo fue gobernador Ricardo Monreal?

Es el actual coordinador de los senadores de Morena.

El actual coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, fue gobernador del estado de Zacatecas por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) entre 1998 y 2004. Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, el senador ha dejado en claro su deseo de buscar la candidatura presidencial en las elecciones de 2024.

