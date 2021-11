Director de ISSSTE anuncia su candidatura para gobernador de Oaxaca

El director del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez anunció que se lanzará como candidato a la gubernatura del estado de Oaxaca en las próximas elecciones de 2022, siendo Morena el partido con el que competiría por el puesto.

El servidor público expresó sus deseos de ser gobernador de Oaxaca, declarando que el estado necesita ser gobernado por alguien con los conocimientos y la experiencia en administración pública necesarios para mejorar la situación actual, misma con la que él cuenta y por esta razón decidió postularse como candidato.

Por el momento no hay nada oficial, ya que Morena todavía no ha lanzado su convocatoria, sin embargo Luis Antonio Ramírez ya se prepara para postularse para ser aspirante a la gubernatura de Oaxaca, mientras tanto, Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca en la actualidad, no ha hecho comentarios al respecto.

Luis Antonio Ramírez anuncia su postulación como candidato a gobernador

El director podría competir por el cargo junto a Morena

El actual director del ISSSTE reveló la gran necesidad que tiene el estado de alguien con los conocimientos necesarios para poder sacar adelante a Oaxaca, y afirma que es la mejor opción gracias a la experiencia adquirida tratando con sindicatos y magistrados, que le otorgaron los conocimientos necesarios en administración pública para ser apto para el cargo.

Mientras tanto, el actual gobernador de Oaxaca sigue envuelto en polémica por las últimas controversias en las que ha estado involucrado, siendo la más reciente el hackeo de su Whatsapp el cual ocurrió durante el pasado 3 de noviembre y su información se vio comprometida.

Director del ISSSTE podría renunciar al cargo

El director del ISSSTE tendría que dejar su cargo este año

De acuerdo a lo que averiguamos en La Verdad Noticias, de aprobarse su candidatura, el funcionario adelantó que podría solicitar una licencia para separarse del cargo de director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, ya que tendría que dedicarse de lleno al cargo político en caso de ganar las elecciones, ya que no puede ejercer un cargo público si se postula como candidato.

Hasta el momento no han habido más avances en torno a la elección del director del ISSSTE, pues tendría que iniciar un proceso para participar en la precandidata y ser elegido como el representante del partido para el puesto en el estado de Oaxaca.

