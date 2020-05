Diputados retoman el tema del aborto; buscan la despenalización en Guanajuato

El aborto sigue siendo ilegal en México, con excepción en algunas entidades como la Ciudad de México (CDMX) en donde diputados votaron a favor de la modificación a la reforma al Código Penal. La siguiente entidad que podría por fin celebrar esta aprobación es Guanajuato, en donde diputados del Partido Acción Nacional (PAN) consideraron oportuno discutir sobre las iniciativas aprovechando las sesiones virtuales ante la emergencia sanitaria por el coronavirus Covid-19.

Tras casi un año sin tratar la iniciativa de interrupción legal del embarazo, los integrantes de las Comisiones Unidas de Justicia y Salud Pública de Guanajuato se reunieron para acordar las fechas de meses de trabajo para analizar y discutir sobre las dos iniciativas de reformas al Código Penal del Estado presentadas por las bancadas de PRD y Morena.

Diputados retoman el tema del aborto

En dicho encuentro virtual, la presidenta de la Comisión, Cristiana Márquez Alcalá propuso llevar a cabo meses de trabajo del 20 al 26 de mayo, incluso, planteó que el último día sea dedicado para el desarrollo de una nueva reunión de comisiones para la emisión del dictamen sobre el tema del aborto.

�� De ser aprobada esta ley, #Guanajuato sería el tercer estado en despenalizar el aborto, tras las exitosas experiencias de la Ciudad de México y, más recientemente, de Oaxaca. ��https://t.co/yII900mZJq #AbortoLegalYa pic.twitter.com/zk7gnQ5B1i — La Regeneración Periódico Feminista (@LaRegeneracion_) May 19, 2020

Diputados de Guanajuato respaldan al movimiento feminista

El diputado de Morena, Alejandro Prieto Gallardo presentó una propuesta que prohíbe calificar a las asociaciones como provida y abortistas, ya que consideró que ambas posturas deben ser respetadas. Sin embargo, la comisión rechazó dicha iniciativa.

Por lo anterior, el legislador manifestó su preocupación por los movimientos feministas.“He notado un fuerte sesgo a favor de algunas posturas y creo que eso no abona al debate legislativo, creo que nosotros hemos sido imparciales y me preocupa lo que me dicen los movimientos feministas que señalan que su opinión no aparece y no viene”, detalló.

Por su parte, el diputado de Movimiento Ciudadano, Jaime Hernández Centeno sostuvo que utilizar los término proaborto y provida no es discriminatorio, ya que señaló que estos términos eran para daré un lugar a cada gremio para revisar de una forma ordenada y respetuosa sus temas.

A partir del próximos miércoles 20 de mayo, los diputados analizarán las iniciativas para modificar el Código Penal, la Ley Atención y Apoyo a la Víctima y la Ofendido del Delito, la Ley de Salud del Estado de Guanajuato y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Colectivos a favor de la despenalización el aborto

Integrantes de 16 colectivos y otros ciudadanas solicitaron a los legisladores que la iniciativa presentada en el Congreso de Estado el pasado 5 de marzo, en la cual se propone la derogación del Código Penal para que el aborto deje de ser delito hasta la semana 12 de gestación, prospere en las próximas mesas de trabajo.

A través de un comunicado, los colectivos señaló que “esta iniciativa supone una avance en la búsqueda de las mujeres para una vida libre de violencia y la subsanación de una parte de la deuda histórica que el estado de Guanajuato tiene con las guanajuatenses”.