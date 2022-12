Diputados gastarían su aguinaldo y sueldo para los espectaculares: #EsClaudia | Especial

Emmanuel Reyes, diputado federal de Guanajuato por Morena, estima que 93 diputados de su bancada estarían detrás de los 500 espectaculares de la “campaña adelantada” de Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno CDMX.

El simpatizante del canciller Marcelo Ebrard calcula que cada diputado invirtió 140 mil pesos que recibió de aguinaldo, más 75 mil pesos de su dieta, “esto da aproximadamente 215 mil pesos”.

“Si dividimos 20 millones de pesos entre 215 mil, necesitaríamos 93 legisladores asumiéndose como responsables de esta campaña publicitaria”, afirmó Reyes en entrevista con La Verdad Noticias.

A pesar de que solo 5 legisladores morenistas, entre ellos Miguel Torruco Garza, se atribuyeron la colocación de la propaganda #EsClaudia, Reyes considera que no podrían solventar un costo total de 20 millones de pesos de toda la propaganda en favor de Sheinbaum Pardo.

“Es importante decir que, hay legisladores y legisladoras, que su aguinaldo o hasta su propio sueldo lo destinan para actividades sociales para beneficio de la ciudadanía, entonces en el supuesto, que nosotros estamos planteando, es la posibilidad de que tendría que haber 93 legisladores asumiéndose”, aseveró.

Pide demostrar origen de recursos

El diputado federal, perteneciente al equipo de Ebrard, pidió a sus compañeros de Morena demostrar el origen de los recursos utilizados en los espectaculares que aparecieron en diferentes ciudades.

“(Tienen) que demostrar el origen de estos recursos, no solamente del nicho, sino también en un extremo fiscalizador (…) no solo salir y decir ‘yo me asumo como responsable’, sino demostrar con recibos y contratos, con transferencia de que, efectivamente, se está haciendo esta contratación, para que no quede entredicho el cargo legislativo que hemos asumido”, apuntó.

El diputado guanajuatense descartó fuego amigo entre los diputados de Morena tras esta controversia de la campaña #EsClaudia y pidió respetar la encuesta para elegir al candidato rumbo a la elección presidencial del 2024.

“Después de la encuesta habrá un candidato y tendremos que cerrar filas todas y todos para poder ganar la presidencia de México, pero en este momento me parece que tenemos que fortalecer al movimiento y tenemos que cuidar a nuestros aspirantes”, afirmó Reyes.

