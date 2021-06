Diputados del PRD exigen investigar a López-Gatell; “actuó como mercenario de AMLO”

Una vez que concluyeron las conferencias vespertinas en las que se informaba el panorama epidemiológico de COVID-19 en México, los diputados federales del PRD solicitarán la comparecencia del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, y la creación de una comisión especial para investigar sus acciones ante la pandemia, pues aseguran que sólo fue mercenario de AMLO.

Verónica Juárez Piña, coordinadora del PRD en la Cámara de Diputados, aseguró que “la actuación del doctor Hugo López-Gatell al frente de las conferencias de prensa durante la pandemia quedará marcada por la manipulación, irresponsabilidad e insensibilidad”.

Hugo López-Gatell, mercenario de AMLO ante la pandemia

Conferencia de prensa de Hugo López-Gatell.

A través de un video que compartió en sus redes sociales, la legisladora del partido del ‘sol azteca’ recalcó que la actuación del Subsecretario de Salud no fue un ejercicio de transparencia, sino una estrategia de desinformación y manipulación con fines políticos para ocultar el verdadero impacto de la crisis sanitaria previo a las elecciones.

“López-Gatell no actúo como científico, sino como un mercenario al servicio del Presidente que en lugar de atender las más elementales recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y usar las experiencias de otros países para contener la pandemia, la utilizó como pretexto para desviar recursos que deberían emplearse en el sector salud, compra de equipo y medicinas, a sus mega proyectos inviables”, aseguró.

Dijo que López-Gatell fue cómplice de las decisiones del Jefe del Ejecutivo al no respaldar el uso del cubrebocas, ocultar las cifras reales de contagios y decesos, sumarse a las descalificaciones contra quienes advertían que la política de salud no era correcta y no tener el valor de decirle a López Obrador que se estaba equivocando.

Lo anterior dejó como resultado miles de muertos y contagios por el virus SARS-CoV-2 en todo el país.

Exigen investigar a Hugo López-Gatell

Despiden a Hugo López-Gatell en su última conferencia de prensa sobre COVID-19.

La diputada Juárez Piña adelantó que la bancada perredista en la Cámara de Diputados exigirá la creación de una comisión especial para que investigue la actuación de Hugo López-Gatell, los recursos que se destinaron, las acciones que se implementaron para contener la pandemia y las cifras reales de contagios y decesos.

Como informamos en La Verdad Noticias, ayer, el Subsecretario López-Gatell encabezó la última conferencia de prensa vespertina sobre el avance de la COVID-19, pero resaltó que eso no significa que la información del Gobierno federal sobre la pandemia terminará, ni que tampoco finalizaba la pandemia, por lo que pedía a la población ser responsables de su salud.

