Éstas son las razones por la que los legisladores no quieren la publicidad de AMLO en el metro

Los diputados del Partido Acción Nacional (PAN) no están de acuerdo con que el promocional de la marcha del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), esté en el metro de la CDMX.

Es por eso que, desde el congreso, solicitaron al director general del Metro, Guillermo Calderón, que retirara toda la publicidad alegando que ese es un delito electoral por promoción personalizada innecesaria.

“La fracción parlamentaria, estará solicitando información explícita al Sistema de Transporte Colectivo Metro, sobre el monto cobrado, quién contrató y bajo que estipulación de prestación de servicios se realiza esta publicidad". - PAN.

Del mismo modo, también mencionaron que a la gente realmente no le interesa ni quiere ver el rostro de su presidente en sus viajes por el metro de la ciudad, que en su lugar, preferirían mejores servicios de transporte, que no se quemen los trenes y que éstos no se detengan cada 5 minutos.

PAN critica a AMLO por invertir en publicidad

De acuerdo con el partido antes mencionado, justo como te lo estamos informando en La Verdad Noticias, lo que criticaron fue el hecho de que sí se invirtiera en publicidad cuando el metro se está cayendo a pedazos. En otras palabras, lamentaron que el dinero se utilice para publicidad incluso aunque se esté violando la ley.

AMLO y su relación con la línea 12 del metro de la CDMX

En PAN, también aprovechó su espacio de reflexiones y quejas para recordar que AMLO empeñó su palabra con que reabriría la línea 12 del Metro, hecho que no ha sucedido.

"El cinismo y la corrupción de Morena galopan y campean en el gobierno de la Ciudad y en el Metro”, expusieron.

De acuerdo con ellos, AMLO argumenta que no hay suficiente dinero para el mantenimiento pero luego, se gasta lo poco que tiene en publicidad innecesaria en vez de usarlo para los niños con cáncer, regios para mujeres, entre otros.

