Diputados de Morena y del PAN chocan en San Lazaro por “regalo a AMLO

Diputados del Partido Acción Nacional (PAN) y de Morena chocaron en San Lázaro después de que los primeros dieron un “regalo de cumpleaños” al presidente electo Andrés Manuel López Obrador: una gran caja envuelta en papel guinda con un moño donde se leía: “autoritarismo, control, virreyes, ignorancia, incertidumbre, centralismo”.

La panista Adriana Dávila subió a tribuna y desde ahí lanzó: “Hoy empieza la era de la dictadura lopezobradorista”.

En ese momento se discutían los cambios a la Ley Orgánica de la Administración Federal, que dará los ejes para la reingeniería administrativa con la que López Obrador pretende gobernar. A decir de los panistas, dichos cambios contienen los mismos calificativos que se adhirieron al gran “regalo” para el tabasqueño, quien hoy cumple 65 años.

“No distinguen la inteligencia civil de la inteligencia policial…”, decía la legisladora, mientras sus compañeros de partido colocaban el gran regalo frente a las curules de Morena. Indignados, los diputados de esta fuerza política empezaron a forcejear con los panistas en su intento por retirar la caja, a la vez que emergían reclamos desde el ala izquierda del pleno por el dicho de la legisladora panista

“Tranquilos, tranquilos, diputados, ahorita vamos. Tranquilos, con gusto les contesto las preguntas que tengan. Tranquilos, con gusto podemos debatir en esta tribuna, pero mientras aprendan a escuchar poquito.

“Van por la creación de una guardia nacional que no es más que el reclutamiento de jóvenes para ser adoctrinados para estar al servicio no de la Nación, señores, no de México, sino de López Obrador que dice: ‘el pueblo soy yo’”.