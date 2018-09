Diputados califican de 'falso y evasivo' a titular de Sedesol

La comparecencia del titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Eviel Pérez, se entrampó, puesto que las explicaciones del funcionario federal no resultaron satisfactorias para los diputados.

Y es que la la mayoría de los legisladores consideraron las respuestas como evasivas y falsas.

La presentación del servidor público ante el Pleno se tornó ríspida, cuando los reclamos por “mentir” lanzados en su contra, mayoritariamente de los congresistas del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y el Partido del Trabajo (PT), derivaron en insistentes peticiones de cancelar la comparecencia.

Los cuestionamientos al secretario se centraron en el tema del escándalo de la Estafa Maestra, a los cuales respondió que él no es encargado de la fiscalización a la dependencia, pero está dispuesto a colaborar, como lo hizo desde que asumió el puesto, proporcionando toda la información a su alcance.

Sin ofrecer un dato preciso sobre el número de denuncias interpuestas contra funcionarios de la dependencia, porque dijo desconocerlo, señaló que son más de 50 los servidores públicos en proceso de investigación.

Rechazó estar bajo presión para no actuar contra los funcionarios que incurrieron en esas irregularidades, en particular la ex titular de Sedesol, Rosario Robles.

En su primera intervención, como parte de la Glosa del Sexto Informe de Gobierno, el funcionario afirmó que el México de hoy es mejor que el de hace seis años, de acuerdo a cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).

Detalló que en el sexenio saliente, 2.2 millones de personas dejaron la pobreza extrema; las seis carencias sociales medidas por esa instancia alcanzaron sus niveles mínimos históricos; y 6.2 millones de personas tuvieron acceso a servicios de salud.

Añadió que 3.4 millones de mexicanos obtuvieron servicios de seguridad social; 2.8 millones de personas más accedieron a la alimentación; aunado a que 4.5 millones de mexicanos ya no son pobres ni vulnerables.