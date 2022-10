Diputados ‘batean’ recomendación del Comisión de Venecia sobre reforma electoral.

Diputados del PT, PRI y el PAN ‘batearon’ las recomendaciones de la Comisión de Venecia, cuyos integrantes rechazaron la reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

A solicitud del consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, la Comisión de Venecia advirtió que la iniciativa de reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, genera altos riesgos para la imparcialidad e independencia de las autoridades electorales, y además para la calidad y la credibilidad en los comicios.

PRI y PAN rechazan la reforma electoral de AMLO

Como mencionamos en La Verdad Noticias, durante la instalación de las Comisiones Unidas de Reforma Político-Electoral; Puntos Constitucionales; y Gobernación, cuyos integrantes se encargarán de dictaminar una propuesta en la materia, el dirigente nacional del PRI y diputado federal, 'Alito' Moreno, advirtió que "el PRI no permitirá ningún retroceso democrático, pero tampoco vamos a permitir que de otras latitudes donde tienen serios problemas electorales nos vengan a decir qué sí podemos hacer y qué no podemos hacer".

Más tarde, el diputado del PAN y presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, señaló que el tema electoral y una posible reforma, es un tema que atañe solo a los mexicanos.

"Yo mismo me encontré con este grupo de Viena y el Consejo de Europa, sin embargo, esta es una cuestión de nosotros, estamos convencido de que no debe pasar (la reforma electoral de AMLO), y más quienes hemos sido parte de una generación que nos hemos dedicado a construir las instituciones electorales del país. Por supuesto que son bienvenidas las opiniones de cualquier organismo internacional, pero creo que no hay mejores opiniones que las de quienes construimos esas instituciones que hoy están en riesgos de ser destruidas".

El legislador Benjamín Robles arremetió contra Lorenzo Córdova

Por el PT, el legislador Benjamín Robles fue más allá y dijo que los integrantes de la Comisión de Venecia se equivocan al afirmar que el sistema electoral mexicano tiene la confianza de la mayor parte de los ciudadanos.

“Aquí vamos a decidir las diputadas y diputados lo que hay que hacer en esta materia y de entrada decimos que en el grupo parlamentario del Partido del Trabajo estamos de acuerdo en que es el momento de una nueva generación de reformas electorales”, indicó.

Arremetió asimismo contra el consejero electoral Lorenzo Córdova por pedir la opinión del Consejo de Europa: “Vale la pena darle una respuesta clara y contundente a los herederos de Miramón y Mejía que tienen que recurrir al extranjero para pedir que vengan a atender los asuntos del país; traidores como Miramón y Mejía nos los vamos a encontrar en este debate, no tenemos ninguna duda”.

