Diputado señalado de abuso sexual hace valer su fuero; queda libre

Al aplicarse el fuero de que goza el diputado federal de Morena Benjamín Saúl Huerta Corona fue liberado por la Fiscalía de Delitos Sexuales de la Ciudad de México, pese a ser acusado de intento de abuso sexual contra un menor de 15 años.

La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados confirmó que Huerta Corona salió de la fiscalía y de inmediato votó en favor de la reforma a la Ley de Hidrocarburos, que se aprobó la tarde de ayer miércoles en San Lázaro.

El diputado Huerta Corona registró su asistencia vía remota en la sesión semi presencial, gracias a que los policías y el Ministerio Público no le quitaron su teléfono móvil por lo que pudo participar en la sesión.

Tras ser detenido por presunto abuso sexual, el diputado niega los hechos

El legislador fue detenido la madrugada del miércoles por elementos de la policía de la Ciudad de México en un hotel de la Zona Rosa, tras una denuncia de un menor que se encontraba con él.

La Fiscalía General de Justicia informó que la investigación contra el diputado federal de Morena por Puebla, Benjamín Huerta,fue por la presunta comisión del delito de abuso sexual, en agravio de un menor de edad

Por su parte, el diputado señaló que fue víctima de un intento de extorsión y un chantaje, por lo que se le acusó “falsamente”.

“Es importante aclarar que, tras mi detención, se procedió a hacer los respectivos exámenes periciales a la presunta víctima, en donde se evidenció que no fue objeto de ninguna agresión, al no existir evidencia pericial alguna, por lo que se determinó dejar en libertad, toda vez que no incurrí en alguna conducta delictiva”, dijo en un mensaje que ofreció en la Cámara de Diputados.

Así mismo, aclaró que en ningún momento recurrió a su fuero, como señalaron algunos medios de comunicación; de acuerdo con el reportero Carlos Jiménez, Huerta Corona, el diputado amenazó a los uniformados que lo detuvieron y les mencionó que tenía fuero, por lo tanto, no podían privarlo de su libertad.

