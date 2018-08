Diputado federal suplente electo de Morena, denuncia intento de secuestro

Javier Uriel Aguirre, diputado federal suplente electo de Morena, denunció haber sido víctima de un intento de secuestro en su domicilio, en la colonia Lomas de Padierna, Tlalpan

Ante esta situación, llamó al gobierno de la Ciudad de México garantice su seguridad y la de su familia, y que esclarezca los hechos.

Agregó que un grupo de aproximadamente 15 personas, incluidas mujeres, arribaron a su domicilio a bordo de cuatro carros.

“Salí cerca de las 00:20 horas a meter uno de mis vehículos, pero cuando ingresé a mi domicilio escuché que cerraron las puertas de un coche y entró un sujeto vestido de blanco con un arma larga que me hace la señal de que me calle. Luego me abordó y forcejeamos un poco porque yo pensé que iba sólo pero no, se acercan más personas armadas y de pronto me dice ‘camínale, diputado, porque ua te cargó…”, declaró el político.