Diputado de Morena es detenido en El Torito por manejar alcoholizado

El diputado de Morena Rubén Cayetano García fue detenido en la Ciudad de México después de resultar positivo a la prueba de alcoholemia, de acuerdo con un informe de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina.

Tras presuntamente salir de una reunión, Cayetano García fue interceptado por agentes de la SSC en el punto de revisión ubicado en Avenida Guerrero al cruce con Avenida Puente de Alvarado, en la colonia Cuauhtémoc.

De acuerdo con el informe, el diputado federal fue remitido al Centro de Sanciones e Integración Social “El Torito”, donde cumplirá un período de 20 horas, según lo que marca el actual Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México.

Diputado cae en el Torito y acusa juego sucio

El diputado fue captado cuando ingresó al 'Torito'.

De acuerdo con Infobae, el legislador por el estado de Guerrero aseveró que su detención se trató de un "juego sucio", y afirmó que no se ampararía y que cumplirá con todas sus horas de castigo.

“En la hora de la comida me tomé una bebida que no conozco, que no la conocía, se llama clericot, lleva vino tinto. Y comenté pues que no tomo y me lo tomé, pero me lo pusieron en la misma vía por donde yo iba a salir, el operativo”, declaró Cayetano García.

Pero el morenista no es el único funcionario público que cae en este conocido punto de la Ciudad de México. La lista incluye a Javier Corral, actual gobernador de Chihuahua; a Manuel Espino, el Comisionado del Servicio de Protección Federal; y Omar Borboa, secretario general del PAN en Jalisco, entre otros.

¿Quién es Rubén Cayetano García?

Cayetano García dejará de ser diputado dentro de un mes.

Rubén Cayetano García ha sido profesor de Derecho Civil por más de cinco años. En la política ha ocupado posiciones como Secretario General del Comité Ejecutivo de Morena, y fue integrante de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.

El diputado de Morena fue detenido en un punto del programa Conduce Sin Alcohol, que utiliza un equipo conocido como “Alcostop”, que permite detectar los niveles de alcohol en el ambiente para después pasar a la prueba de alcoholemia.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.