Diputado de Morena dice que su BMW ya está viejo, esto luego de fuertes críticas

Una ola de críticas nacieron porque el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez llegaba todos los días con una camioneta BMW, modelo X4 M40i, color rojo. Ante esto el diputado de Morena dice que su BMW ya está viejo.

Además de decir que su BMW está viejo, dijo que ha analizado comenzar a viajar en taxi o Uber para trasladarse hasta el Congreso de la Unión, donde ejerce su papel como diputado.

Claramente esta es una acción completamente opuesta al asterisco que el Presidente de la República plantea, por lo que el diputado morenista tuvo que decir que el valor del vehículo es “sólo” de 400 mil pesos. Lo cual contrasta con la acción del gobernador electo Samuel García quien vendió su BMW para cubrir quimioterapia de niños con cáncer.

Las críticas reventaron al ver a Sergio Gutiérrez, con un BMW.

Ante tal polémica, Sergio Gutiérrez aceptó que es de él la camioneta, pero dijo que es un modelo viejo, modelo 2017, así mismo dijo que no fue sacada de “agencia” ya que la compró usada lo cual aseguró consta en su declaración patrimonial inicial donde declaró que tiene un valor de 400 mil pesos.

Ante los cuestionamientos el morenista Sergio Gutiérrez, presidente de Cámara de Diputados, dijo que se quedaría con ella y no la va a vender porque es su único vehículo, por lo que recalcando el diputado de Morena dice que su BMW ya está viejo.

“Es una camioneta viejita, la adquirí usada en el 2017 y está en mi declaración patrimonial. Es en el único vehículo que me muevo, no uso vehículos oficiales”, dijo Gutiérrez Luna.

Aun así el diputado de Morena dice que su BMW ya está viejo “La adquirí antes de ser diputado federal, y es lo único que tengo y está muy devaluada, ahí está a la vista de todos, ya es muy vieja la camioneta, ya está bastante usada y me voy a quedar con ella, es el único vehículo que tengo, no tengo otro, o a lo mejor me vengo en Uber para que no me digan nada”.

¿Quién es Sergio Carlos Gutiérrez?

Político mexicano por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

El diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna es un político y abogado mexicano. Fue diputado federal para el periodo de 2018 a 2021 y reelecto para la LXV Legislatura. Fue elegido presidente de la Cámara de Diputados para ejercer sus funciones en sustitución de Dulce María Sauri Riancho a partir del 1 de septiembre de 2021, durante el primer año de la legislatura.

Gutiérrez Luna cuenta con diplomados en Proceso Penal Acusatorio y Oral y en Delitos Fiscales y con estudios en curso de maestría en Derecho Constitucional, pero tras las fuertes críticas sobre su vehículo a principios del mes de septiembre, el diputado de Morena dice que su BMW ya está viejo y fue adquirido de “medio uso”.

