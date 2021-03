De nuevo, el diputado local de Morena, Norberto Nazario Sánchez, dejó abierto su micrófono mientras se desarrollaba la sesión virtual del Congreso de la Ciudad de México, por lo que se le escucha decir groserías y amenazas, presuntamente, a una de las personas que laboran con él.

Debido a que las groserías del legislador estaban interrumpiendo la participación de uno de los diputados, la presidenta de la Mesa Directiva, Margarita Saldaña Hernández, solicitó en tres ocasiones que desactivara su micrófono, sin embargo, Nazario Sánchez continuaba hablando.

Diputado de Morena dice amenazas y groserías durante sesión virtual del Congreso

“Diputado Nazario, puede apagar su micrófono... Diputado Nazario, puede apagar su micrófono... Diputado Nazario, apague su micrófono”, insistió Saldaña Hernández.

Segundos después todos los diputados guardaron silencio y se escucha claramente la voz de Norberto Nazario amenazando a alguna de las personas que labora con él.

“El mismo sueldo o te lo bajo más, la verdad ya no, así no puedo contigo, con esas pendejadas ya no, la verdad”, dice el legislador.

Reaccionan a las groserías del diputado de Morena

La frase provocó una reacción escandalizada de su compañera de bancada, Isabela Rosales, quien se sorprendió, abrió sus ojos y se quedó boquiabierta, mientras que el perredista, Jorge Gaviño, del PRD, dijo de manera sarcástica que Nazario “está mejorando el vocabulario”.

Gaviño, a través de sus redes sociales recordó que no es la primera vez que el diputado Norberto Nazario dice groserías o interrumpe las sesiones virtuales del Congreso de la Ciudad de México.

“El diputado Nazario Norberto de Morena vuelve a las andadas. Hay que ser más cuidadosos con el lenguaje que usamos en las sesiones del Congreso de la Ciudad de México (o de plano mejor no conectarse si anda ocupado con otras actividades para no estar haciendo corajes)”, escribió.

La primera ocasión que el diputado de Morena dejó abierto su micrófono fue durante la discusión del presupuesto, en diciembre pasado. En aquel momento se le escuchó con tono alterado y enfiestado, incluso soltó un “ya valió madre” cuando la presidenta de la Mesa Directiva le pidió que apagara su micrófono.

Pero en lugar de acatar la petición, el legislador dijo que votaba en contra, aunque en ese momento no había votación de por medio.

