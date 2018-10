Diputado ciego va por inclusión política de personas con discapacidad

Hugo Ruiz Lustre perdió la visión a los 17 años de edad por un padecimiento ocular. El diputado no pudo continuar con sus estudios, así que decidió practicar atletismo y en 1992 llegó a los Juegos Paralímpicos de Barcelona.

Con el paso del tiempo, se logró abrir brecha entre las organizaciones de deporte integrado para conformar la Federación Mexicana del Deporte para Ciegos y Débiles Visuales, y, posteriormente, el Comité Paralímpico Mexicano.

Sus inicios en la carrera política tuvieron lugar en colaboración con Gilberto Rincón Gallardo, un político y activista a favor de las personas con discapacidad, trabajó en la preparación de la Ley General de las Personas con Discapacidad, y en talleres informativos y de concientización.

Morena lo postuló en las elecciones pasadas, como candidato plurinominal a diputado federal por la Quinta Circunscripción, y así fue como llegó a la política nacional, con un objetivo: transformar las condiciones de vida a través del empoderamiento social y político de las personas con discapacidad en México.

Fue nombrado como presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados cuando llegó al Congreso, en donde presentó una iniciativa para obligar a los partidos políticos a postular a un 5 por ciento de candidatos que tengan algún tipo de discapacidad, para que -de llegar a un cargo público- representen los intereses de ese sector de la población.

"Esto no es ninguna gentileza de esta Legislación, o que las otras no los hayan querido dar, es una obligación porque tenemos instrumentos internacionales que versan respecto del tema", destaca Hugo Ruiz.

En caso de ser aprobada, la iniciativa estaría marcando un significativo avance en materia de equidad social y política para las personas con discapacidad en la historia de México.

Durante mucho tiempo, se ha mantenido a este sector de la población al margen de la política, e incluso se ha utilizado a favor de los actores dominantes.

"¿Por cuánto tiempo no hemos buscado los lugares, los sitios, los espacios, las instituciones para hacer valer nuestra voz, y cuántas veces se nos ha negado?", exhortó el diputado en un Foro de consulta sobre los derechos políticos de las personas con discapacidad, realizado el pasado 3 de octubre en la Cámara de Diputados.

Gracias a la tecnología, ahora las personas con dificultades para trasladarse o comunicarse pueden hacer llegar sus demandas a los políticos y funcionarios públicos, e incluso, ellos mismos pueden ser quienes se encuentren en el poder.

Hugo Ruiz, levantó la voz y llamó a los presentes a darle seguimiento al trabajo legislativo que inicia, para que no termine en tres años.

"A veces una piensa ser la liebre que va a saltar cuando menos se lo espera el cazador, y no. Hoy entiendo que yo soy el primero pone un pie aquí en mis condiciones, y que me toca ser la semilla, y que de esa semilla brote arbusto, y que crezca lo suficientemente espeso, frondoso, para que un día salte la liebre. No me tocó ser la liebre, me tocó ser la semilla".