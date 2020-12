Diputadas afirman que consulta para despenalizar el aborto en México es machista.

Verónica Juárez, coordinadora del PRD en la Cámara de Diputados, calificó de Machista y autoritaria la pretensión del presidente Andrés Manuel López Obrador de someter a consulta la despenalización del aborto, en tanto, la legisladora por Movimiento Ciudadano, Martha Tagle, respondió al Jefe del Ejecutivo federal que los derechos no se consultan, sino se garantizan.

La Verdad Noticias informa que, el presidente López Obrador se manifestó por consultar a las mujeres sobre el tema para evitar una decisión impuesta por el gobierno, esto mientras era interrogado por en “La Mañanera” sobre la legalización del aborto en Argentina.

Al respecto, la diputada Verónica Juárez sostuvo que los derechos sexuales y reproductivos son una conquista histórica de las mujeres y, en consecuencia, ponerlos en consulta sería un grave retroceso.

En ese tenor, puntualizó que el Estado mexicano está obligado a garantizar lo establecido en el artículo 1 de la Constitución en materia de derechos humanos y el primero en respetarlos debe ser el titular del Ejecutivo.

“Debemos avanzar en esa ruta y legislar en el ámbito federal, atendiendo las recomendaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en 2008 declaró constitucional despenalizar el aborto hasta la semana 12 de gestación en el entonces Distrito Federal y en 2018 resolvió que las instituciones de salud deben contar con políticas de salubridad para atender, sin dilación alguna, casos urgentes de interrupción legal del embarazo en caso de violación”, dijo la perredista.

Por otra parte, la diputada y activista Martha Tagle cuestionó también la propuesta presidencial de llevar a consulta la despenalización del aborto, al puntualizar que los derechos no se ponen a consulta, sino el Estado los garantiza, y advertir que al Poder Legislativo le toca despenalizar y legalizar la interrupción del embarazo.

“Si López Obrador dice que ‘el pueblo decide’, debe reconocerse a cada mujer el derecho a decidir si continúa o no con un embarazo, cuándo quiere o no ser madre, decidir sobre su cuerpo, y para eso se debe despenalizar el aborto, no imponer la visión de los demás”, puntualizó.

