Diputada regala mosquito a secretario de salud y cuestiona prevención contra el dengue

La diputada del PRD Abril Alcalá Padilla se volvió viral por redes sociales, luego de regalarle un mosquito al secretario de Salud, Jorge Alcocer en la Cámara de Diputados, luego de cuestionar la falta de programas para el combate al dengue.

Ante los diputados y durante la comparencia del secretario de Salud, la diputada cuestionó:

“Han dejando en el desamparo a los mexicanos ante el dengue, las cifras son claramente alarmante en 2019 y este sólo le dedicó 15 minutos en su mensaje”, cuestionó la diputada al mismo tiempo que le hizo entrega del singular obsequio.

La diputada perredista detalló que dicho mosquito llegó desde Jalisco, Guadalajara.

“Este mosquito acaba de llegar de Jalisco, de Guadalajara, a lado del canal de Atemajac; yo se lo entrego señor secretario, no sé si se atreva usted a liberarlo, no sé si le asuste a los diputados y diputadas no saben lo que significa estar enfermo de dengue hemorrágico.

Por otro lado, la diputada panista Sylvia Garfias Cedillo también cuestionó el tema de salud, sin embargo, la senadora arremetió contra el titular de Salud.

“Y déjeme decirle con todo respeto secretario que su vida vale menos que la mía. Y no porque yo quisiera. Yo quisiera que la vida de todos los mexicanos valiera lo mismo”, señaló.

En días reciente, la diputada independiente Lucía Riojas le regaló un porro de marihuana a la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero durante su comparecencia en la Cámara de Diputados como una forma que agilizar loa tramites de legalización de una de las drogas más consumidas en México.

“Le traigo un regalo como recordatorio de aquella propuesta; solo falta un paso para construir la paz y es la legalización del consumo de las drogas”, afirmó la diputada.