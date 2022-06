Diputada del PRI acusa a Claudia Ruiz Massieu de hacer “trabajo sucio a Morena”

A través de una carta pública, la diputada del PRI, Lorena Piñón Rivera acusó a la senadora Claudia Ruiz Massier de hacerle el “trabajo sucio a Morena” y mostró su apoyo al dirigente del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno Cárdenas.

La legisladora aseguró que la ex presidenta nacional busca romper la coalición Va por México, conformada por el PRI, PAN y PRD. “A pesar del enorme desprestigio político que tiene su apellido y que le ha costado tremendo rechazo popular a nuestro partido, la consideraba una mujer priista”, apuntó Piñón Rivera.

Asimismo, la diputada recordó que cuando Ruiz Massier fue secretaria general del tricolor y dirigente nacional en 2018, se perdió la Presidencia de la República y quedaron en tercer lugar en las preferencias electorales”, situación que dijo “quizá ha sido la peor derrota histórica de nuestro partido”.

PRI acusa a Claudia Ruiz Massieu

Comunicado emitido por la diputada federal.

“Es claro que usted está haciéndole el trabajo sucio a Morena. Escuché con mucho asombro su entrevista con Loret de Mola en Latinus”, expresó la diputada del PRI en el documento que fue difundido a través de sus redes sociales.

Por otro lado, Piñón Rivera acusó a la senadora de atacar a Moreno Cárdenas para que ella “y su grupúsculo” como se refirió, tomen las riendas del tricolor y se rompa la alianza Va por México.

“Cerramos filas con Alejandro Moreno Cárdenas en su lucha por no permitir que México se convierta en una dictadura.. Con claridad le digo: si no van a ayudar, no estorben, recojan la poca dignidad que les queda y déjennos luchar a los millones de priistas que amamos profundamente al país”, indicó.

Te puede interesar: Exigen a Alejandro 'Alito' Moreno cuentas claras en el PRI

¿Cuántos años tiene Claudia Ruiz Massieu?

Es senadora del PRI.

La senadora Claudia Ruiz Massieu es una abogada y política mexicana, miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Nació el 10 de julio de 1972 por lo que actualmente tiene 49 años de edad. Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, la priísta es hija de José Francisco Ruiz Massieu y Adriana Salinas de Gortari, sobrina del expresidente Carlos Salinas de Gortari.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!