Diputada del PRD soñó con ser "La Reina del Sur", lo reveló en plena sesión

Además reveló de que series se había vuelto "fan"

La Diputada Federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), María Macarena Chávez reveló que tuvo un sueño en donde ella era la protagonista de "La Reina del Sur" en plena sesión plenaria en el Congreso.

Fue durante la sesión ordinaria del pasado jueves 3 de febrero de la Cámara de Diputados, mientras sus compañeros legisladores saludaban al embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, que la diputada comenzó a compartir sus sueños.

Junto a la diputada perredista, también fue noticia en la misma sesión las declaraciones de una legisladora del Movimiento de Regeneración Nacional que como te informamos en La Verdad Noticias aseguró que Morena tuvo que "venir a salvar la Constitución".

"Yo soñé que yo era ya la Reina del Sur": Macarena Chávez.

Regresando al relato de la diputada perredista, fue durante la sesión ordinaria que se transmitió a través del canal de You Tube del Congreso, Macarena Chávez comenzó a platicar con el director de trámite legislativo a quién le compartió que durante su aislamiento por Covid-19 comenzó a ver algunas series.

Dentro de lo contó, aseguró que la que más le impactó fue "La Reina del Sur" ya que hasta soñó con ella, "Yo la primera que vi fue la Reina del Sur, ahí fue cuando me aficioné, un día estaba tan emocionada viéndola que un día me desperté y me sentí extraña, me sentí rara y que me empiezo a acordar. Yo soñé que yo era la Reina del Sur", expresó.

Sin embargo, la charla no se limitó a hablar de su sueño sino que además la legisladora comenzó a recomendar series, "¿No has visto la de María Magdalena? Qué padre está, me encantó".

Todos estos comentarios los expresó en vivo sin darse cuenta mientras sus compañeros saludaban a Ken Salazar.

¿Quién es la verdadera Reina del Sur en la vida real?

La verdadera identidad detrás del personaje principal de la exitosa serie de "La Reina del Sur" que prontó lanzará su tercera temporada aún continúa siendo un misterio. No obstante muchas personas aseguran que este personaje en realidad se basa en Sandra Ávila Beltrán, mejor conocida como "La Reina del Pacífico", hija de Alfonso Ávila Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara.

Pero, hasta el momento ni la producción, ni la misma Kate del Castillo han revelado sí el personaje de la serie es totalmente ficticio o se basó en efecto en Sandra Ávila.

