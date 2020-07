Diputada del PES recibe amenazas por polémico video en la Cámara de Diputados

La diputada federal del Partido Encuentro Social (PES), Nayeli Salvatori se vio involucrada en un gran escándalo tras la publicación de un video en su cuenta de Tik-tok en donde aparece bailando dentro de las instalaciones de la Cámara de Diputados, situación por lo que recibió duras críticas por redes sociales.

La diputada aclaró que dicha grabación fue realizada en horario no laboral, al tiempo que acusó discriminación hacia su persona, al pensar que por ostentar un cargo público, no tiene derecho a realizar las mismas acciones que cualquier otro ciudadano.

Sin embargo, la diputada del PES recibió duras críticas, burlas, incluso amenazas tras la publicación de su video, por lo a través de su cuenta personal de Facebook anunció que posiblemente no vuelva a ejercer un cargo público debido a que en su primera participación en la política no la ha ido bien.

Con lágrimas en los ojos, la legisladora indicó “por ser diputada merezco que la gente me castigue, me insulte por un pin… video donde un médico, policías, militares, enfermeras, los del Oxxo, los de la Coca también hicieron, pero yo soy diputada, yo no tengo derechos, yo no pude hacer ni ma…”.

Diputada del PES revela fuerte información

En el video publicado en Facebook Salvatori indicó que tuvo una muy mala experiencia en su primer cargo como servidor público, sin embargo, reveló que los diputados, alcaldes, gobernadores y senadores se burlan de los mexicanos, incluso algunos cuentan con más de 100 personas, quienes manejan sus redes sociales.

“Pobre de ustedes porque seguirán viendo desfilar diputados… que se burlen de ustedes, que salgan con un traje caro, que salgan bien vestidos, bien peinados hablándoles a ustedes bonito, teniendo a sus 100 empleados que lleven sus redes sociales y ustedes se van a sentir bien cómodos con eso mientras les están viendo la cara”, dijo la diputada a los usuarios de redes.

Por último, la diputada federal del PES pidió a las personas que la están atacando a no levantar a los políticos, pues recalcó que todas las personas son iguales y merecen respeto.