Diputada del PES lanza disparos al aire en plena Cámara de Diputados (VIDEO)

Nayeli Salvatori, diputada del extinto Partido Encuentro Social (PES), ha sido nuevamente centro de críticas en las redes sociales, luego de grabar un video de TikTok dentro de la Cámara de Diputados, en donde simula un baile lanzando disparos al aire.

A través de su cuenta de Twitter, la diputada del PES dijo que dicha grabación fue realizada en horario no laboral, al tiempo que acusó discriminación hacia su persona, al pensar que por ostentar un cargo público, no tiene derecho a realizar las mismas acciones que cualquier otro ciudadano.

"Aquí está, como ya sé que se va a hacer viral y me van a insultar y blah! mejor yo les ahorro la chamba, no fue en horario laboral y el audio no se escuchó, me van a castigar x (sic) hacer mímica? Mucho antes de empezar sesión? Doble moral la de ustedes", precisó la funcionaria.

La diputada cuenta con 14 inasistencias justificadas a la Cámara de Diputados.

Critican a Salvatori por su desempeño en la Cámara de Diputados

Sin embargo, el video de la funcionaria trascendió más allá de lo pensado, pues los usuarios de Twitter comenzaron a cuestionar a la diputada sobre sus inasistencias justificadas al Congreso, al tiempo que le recordaron que su trabajo era legislar a favor de los mexicanos.

"Diputada Nayeli Salvatori no estoy en contra de que haga tik toks, pero el pueblo le paga no para brillar en esa red social, sino para que legisle. Revisando su actividad en la @Mx_Diputados para el sueldo que se gana creo que se está burlando de los mexicanos", expuso una usuaria.

Otra de las personas que se sumó a las críticas en contra de la diputada fue el legislador local del Congreso de San Luis Potosí, Pedro Carrizales "El Mijis", quien explicó a la funcionaria que lo hecho en la Cámara de Diputados fue una falta de respeto, al tiempo que pidió no confundirla con actos de discriminación.

La célebre diputada de Juntos Haremos Historia en #Puebla @Naysalvatori se burló de un indigente tomándole un video y burlarse de su ex pareja David Serna Serna.



Estos son los que se dicen la esperanza de México y lo peor es que es diputada de mi Dtto.



pic.twitter.com/Zb6kZhTWCF — Carlos Torres ���� #QuédateEnCasa (@CarlosTorresF_) March 1, 2020

"Si alguien le pide no hacer videos bailando y simulando balazos en el Congreso, no se llama “discriminacion”, se llama “respeto” al lugar. Hay que tener claridad en los conceptos para poder luchar contra la verdadera discriminación", tuiteó El Mijis.

Cabe mencionar que la diputada Nayeli Salvatori no es la primera vez que se vuelve centro de críticas, pues hace unos meses causó indignación al burlase de un indigente que grabó tirado en la calle para compararlo, presuntamente, con su pareja sentimental. El video fue publicado en su cuenta de instagram.