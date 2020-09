Diputada de morena critica presupuesto del Tren Maya y busca recortarlo

Para el año 2021 el Tren Maya, uno de los proyectos insignia del presidente Andrés Manuel López Obrador, tendrá un presupuesto de 36 mil 288 millones de pesos, lo cual algunos diputados consideran alto como lo es la morenista Lorena Villavicencio, que buscan recortar.

Además de ella Tonatiuh Bravo, de Movimiento Ciudadano; y Cynthia López Castro, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) coinciden en que el Tren Maya no debe ser prioridad para el presupuesto del año que viene.

La primera que puso el tema sobre la mesa fue la diputada morenista Lorena Villavicencio, quien criticó que en la propuesta del Gobierno Federal lo destinado al sector turístico para el presupuesto del próximo año terminaría en el Tren Maya, en programa radial entre El Heraldo de México y el portal de noticias La Silla Rota.

La diputada de Morena adelantó que se destinaría menos dinero al Tren Maya y, en consecuencia, se pospondrá parte de la obra durante el año que entra.

Buscan tijeretazo al Tren Maya

El de Movimiento Ciudadano dijo que si bien él no busca que el proyecto del Tren Maya se eche para atrás, como sí se hizo con el aeropuerto de Texcoco, sí se debe recortar el dinero destinado y colocarlo en otro sector, como en apoyos económicos a pequeñas y micro empresas que se han visto afectadas por la crisis económica derivada de la pandemia de covid-19.

#TrabajaEnElTren



Si quieres trabajar en el Tren Maya hay 5 formas distintas para aplicar a las vacantes que tenemos abiertas. ¡Conócelas! https://t.co/O1WrQJ8fj6 pic.twitter.com/gCu9bbs8fc — Tren Maya (@TrenMayaMX) September 18, 2020

Arrancó el Tren Maya, no se va a tirar recursos, no vamos a hacer lo mismo que con el aeropuerto, lo que sí consideramos es que ese proyecto no necesariamente se le tiene que invertir esa cantidad, de más de 35 mil millones de pesos el próximo año, que esos recursos vayan una parte al Tren Maya y otra para apoyar a las micro y pequeñas empresas que tienen el 85% del empleo en México”.

Te puede interesar:Presupuesto para el Tren Maya aumentaría mil por ciento

Los legisladores como Lorena Villavicencio también mostraron su preocupación particularmente en tres rubros de la propuesta del presupuesto: seguridad, salud y economía. En seguridad, si bien hay un aumento en el presupuesto, principalmente es para el gobierno federal, olvidando a las policías estatales y municipales, mismas que deben ser limpiadas y fortalecidas.