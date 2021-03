En el marco del Día Internacional de la Mujer, la diputada federal Carmen Medel Palma, se presentó en el memorial de víctimas de feminicidios situado en las vallas metálicas que fueron colocadas alrededor del Palacio Nacional, para exigir justicia a la muerte de su hija, Valeria Cruz Medel, asesinada en Ciudad Mendoza el pasado mes de noviembre de 2018.

Diputada exige justicia al asesinato de su hija

La diputada de Morena escribió el nombre su hija junto decenas de nombres de mujeres víctimas de la violencia en México y también colocó un arreglo floral en memoria de Valeria Cruz; desde ese lugar exigió al gobierno de Veracruz y federal a dar celeridad a las investigaciones y esclarecer el homicidio de su hija.

Diputada de Morena pone nombre de su hija asesinada en vallas del Palacio Nacional

A través de su cuenta de Twitter, Carmen Medel dijo saber el dolor que sienten otras madres al perder a un ser querido. Dolor al cual se refirió como “eterno que nadie te lo quita”.

“Sé el dolor por el que pasan las madres al perder a su ser querido. El dolor de perder a una hija, madre, amiga o vecina. Un dolor eterno que nadie te lo quita. México será feliz cuando nosotras las mujeres nos sintamos seguras”, escribió en la red social.

De esta manera, la diputada federal por Morena lamentó que las autoridades tarden meses, incluso años, para esclarecer un asesinato, pues en cuanto al homicidio de su hija “no han dicho nada”.

Indicó que, debido a la autonomía del Poder Judicial muchas veces no le contestan en Veracruz para darle información sobre el caso.

“No lo veo de manera política, lo veo de manera de resolver. Le he hablado al Gobernador (Cuitláhuac García) y me dice parece que hay buenas noticias, pero nada más. No tengo más seguimiento porque los poderes son diferentes y el poder judicial es el que tiene que abocarse a su tarea”, indicó.

“Si esto pasó con ella, ¿qué pasará con las demás? Yo estoy esperando, por eso hice un llamado desde aquí al Poder Judicial, para que se apliquen con su tarea”, sentenció.

Matan a hija de diputada de Morena

El 8 de noviembre de 2018, Valeria Cruz, de 22 años de edad, fue asesinada a balazos por sujetos desconocidos cuando se encontraba en un gimnasio. Su homicidio le fue notificado a la diputada Carmen Medel durante la sesión de la Cámara de Diputados, misma que se suspendió durante varios minutos.

Lo último que se supo del caso fue que se detuvo a Diego “N”, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio doloso calificado.

De acuerdo con las indagatorias el sujeto fue quien condujo el automóvil que llevó hasta el gimnasio donde se perpetuo el asesinato al presunto responsable.

Al parecer, los autores del homicidio formaban parte de una célula del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y confundieron a la hija de la diputada como una mujer vinculada a ‘Los Zetas’.

