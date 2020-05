Diputada de Morena intenta evitar infracción y la llaman #LadyCharola (VIDEO)

La diputada federal de Morena, Juana Carrillo Luna se volvió tendencia en redes sociales pero no por su trabajo, sino por infringir el programa Hoy No Circula establecido en el Estado de México (Edomex) y enfrentar a gritos a los elementos de tránsito tras ser infraccionada, por lo que fue bautizada como #LadyCharola.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes 15 de mayo cuando la legisladora transitaba por las calles de Cuautitlán, en un día que su vehículo debía permanecer inmóvil según el programa Hoy No Circula establecido por la Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA) en la Ciudad de México y Estado de México, por lo que fue detenida por una agente de tránsito.

Al estacionar su camioneta, la diputada de Morena entregó a la uniformada su credencial de trabajo con la intención de evitar ser infraccionada por su “cargo”, pero al no lograrlo se enfrentó a la policía.

Fuente: Esto es lo que pasa NEWS

Diputada intenta abusar de su cargo

En un video difundido por redes sociales se puede observar el momento en el que la oficial le indica “no circula su camioneta”, a lo que la funcionaria respondió “ya sé, pero yo sí circulo” al momento que señaló con su dedo la parte trasera de su vehículo afirmaron que llevaba despensas.

“Vea mi cajuela. Respeten al ciudadano, ya por favor dejen de estar haciendo esto, estamos en emergencia sanitaria”, expresó la mujer.

#LadyCharola debe sentar precedente. La figura del diputado plurinominal debe desaparecer y el número de diputados debe reducirse para buscar perfiles de calidad y formación profesional, no cantidad.

¿Qué aportan al país “diputados” como Juana Carrillo? pic.twitter.com/G7g4Ykvdgi — @OldScratch (@MrLegba) May 17, 2020

La oficial de tránsito y la diputada continuaron discutiendo por la falta al reglamento establecido por el gobierno mexiquense. Tras entrar en calor la policía cuestionó su comportamiento “¿Porqué me habla así?”, pregunta la oficial.

“Porque todos los días es lo mismo. Ustedes no respetan al ciudadano que no se están dando cuenta de lo que están ocasionado, todos los días en todas las esquilas están y los he visto y tengo fotografías”, responde la legisladora del Morena.

Diputada termina humillada en redes

Minutos más tarde, la funcionaria reportó los hechos a través de sus redes sociales, en donde afirmó que las agresiones por parte de los policías persisten en el municipio de Cuautitlán. “Hoy me encontraba repartiendo apoyo a las personas más vulnerables cuando, fui agredida por un elemento de tránsito, que de manera arbitraria increpó mis acciones”, escribió.

Diputada federal de Morena, Juana Carrillo Luna

La diputada logró “librarse” de la infracción de las autoridades, pero no de las redes sociales en donde fue bautizada como #LadyCharola por abusar de su poder para infringir en la ley. En tanto usuarios reprobaron su actitud prepotente y aplaudieron la respuesta de los oficiales.

La Diputada Plurinominal de MORENA Juana Carrillo Luna "charoleando" para evadir el Hoy No Circula#LadyCharola

Bien por la oficial que aún con eso le quitó la placa....y la charola pic.twitter.com/6sobud65tz — Greñitas (@la_grenitas) May 17, 2020

“Bien por la oficial que no se deja ‘apantallar’ por la diputada de cuarta! Se sienten que pueden violentar la ley por ser diputados de morena…Eso oficial, explíquele a #ladyCharola que los servidores públicos también deben respetar la ley. Toda austera la Diputada”, señalaron.