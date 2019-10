Difunden FOTO del vergonzoso FRACASO que tuvo 'México Libre' en Nuevo León

A través de redes sociales, una usuaria que se identifica como @anniealanderos68, difundió una fotografía del total y vergonzoso fracaso que tuvo ‘México Libre’ en Nuevo León; esto, durante un intento de reclutar seguidores.

La organización política que pertenece al ex presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa y su esposa, la ex primera dama y ex candidata presidencial independiente, Margarita Zavala, tuvo un “mal día”, pues es lugar de registro en Nuevo León, lució totalmente vacío.

México libre en García Nuevo León reclutando seguidores. No se amontonen por favor, de a uno por uno. Jajajajajaja. pic.twitter.com/YZOjEMh3U5 — Ana María Landeros Oropeza (@annielanderos68) October 13, 2019

Al hacer viral la publicación, decenas de personas decidieron apoyar la burla y además de compartir la imagen, dejaron comentarios burlones e irónicos en el tuit.

“NO CABE NI UN ALMA!”, escribió @Heiinkel. NO CABE NI UN ALMA! Tiembla @lopezobrador_ !! — ORITA-BOY ®️���� (@Heiinkel) October 13, 2019

Otro más, bromeó aseguran que están reclutando transformers: "es evidente que están ahí en forma de autos”.

Están reclutando transformers, es evidente que están ahí en forma de autos. — El Burro En Dictadura. (@FerMG33_) October 13, 2019

Anteriormente, con toda la polémica que se desató por la posible visita de Calderón al Tecnológico de Monterrey, de la misma forma, en redes sociales, los mexicanos convocaron a no votar por ‘México Libre’, y que es partido “del asesino de calderón”.

NI UN VOTO A ESTE PARTIDO DE LOS SANGRIENTOS CALDERÓN Y ZAVALA#NoACalderonYZavala#AsesinosNo pic.twitter.com/hG9NE9db2I — Twetthor3�� (@twetthor3) October 10, 2019

Irónicamente, la publicación fue totalmente apoyada y hasta compartido, haciéndose viral en redes sociales y de este modo, poniendo un nuevo obstáculo a la organización de la pareja ex presidencial.

No es el único problema que tienen; En la mayoría de las asambleas que son necesarias hacer, Calderón y Zavala, no logran juntar el mínimo de personas solicitadas por el Instituto Nacional Electoral (INE).