Diego luna, acudió a la SCJN para solicitar audiencias públicas ciudadanas

El actor Diego Luna junto con el Colectivo Seguridad Sin Guerra entre otros activistas, solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la realización de audiencias públicas y ciudadanas para discutir la ley de Seguridad Interior aprobada el año pasado.

Esa legislación fue propuesta por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), para legalizar la presencia de las fuerzas armadas en las calles y su intervención con civiles.

Ahora, la Suprema Corte revisará la constitucionalidad de dicha la Ley. Por tal motivo el actor y activista Diego Luna señaló que es fundamental que la decisión de la Corte se tome con base en la evidencia empírica y de frente a la sociedad.

Por otro lado Alfredo Lecona, vocero de Seguridad Sin Guerra, indicó que saben que el retiro de las fuerzas armadas será gradual, y que la tarea es fortalecer a las policías.

“Sabemos que no se puede avanzar a ese retiro si no se fortalecen primero las policías. Y la Ley de Seguridad Interior lo que hace es dejar de lado ese anhelo de fortalecer las policías y dejar las labores de seguridad pública en el poder civil. Así como perpetuar este modelo militarizado de seguridad pública que ya no puede ser”, indicó.