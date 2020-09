Dice AMLO a Felipe Calderón que no lo culpe por el fracaso de México Libre

El presidente Andrés Manuel López Obrador en su rueda de prensa matutina, dijo que a Felipe Calderón y Margarita Zavala que no lo culpen ante el fracaso de su organización, México Libre, en su pretensión de obtener su registro ante el Instituto Nacional Electoral (INE) como partido político.

“No me culpen ahora que no le dieron registro al partido de Felipe Calderón; bueno, que él impulsa y dirige su esposa [Margarita Zavala]”, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El presidente añadió que no es igual a ellos, en referencia a los políticos que gobernaron el país en el pasado y tras las acusaciones de que él intervino para frenar al que pretendía ser un nuevo partido político , ya que ha procurado hacer de su “vida pública una línea recta y no me gusta la hipocresía en política”.

Seguiremos apostando al fortalecimiento de la economía popular. Conferencia matutina. https://t.co/FKS1pXGXAd — Andrés Manuel (@lopezobrador_) September 10, 2020

Esto, luego que de que el expresidente Felipe Calderón y Margarita Zavala refirieran que López Obrador influyó en el INE para negarle el registro a México Libre y que pretende hacer lo mismo ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), órgano ante el cual impugnaron.

Yo no tengo la culpa: AMLO

Asimismo se refirió al Instituto Nacional Electoral, y dijo que calificar como conservadores a los opositores a su gobierno es lo que más encaja; esto, tras la petición del INE de no llamar a sí al grupo político contrario.

Y recordó que hay gobiernos que quitan y gobiernos que dan al pueblo, por lo que identificó que el suyo es de los que da mientras que los pasados con corte neoliberal quitaron, incluyendo al de Felipe Calderón

El partido de Felipe Calderón y Margarita Zavala sufrió un revés en el INE

Te puede interesar:Felipe Calderón, además de arrogante, es adicto al poder: Wornat

Asimismo, celebró que en la Cámara de Diputados se llegara a un acuerdo mediante una votación para elegir a la priista Dulce María Sauri Riancho como presidenta de la mesa directiva, a pesar de que el un partido aliado al suyo, el PT, pretendiera asumir la presidencia de la Cámara de Diputados en la persona de Gerardo Fernández Noroña, que aún sigue sin reconocer a la exgobernadora de Yucatán.