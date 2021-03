Detienen a ex secretario de Gobierno de Veracruz por violencia intrafamiliar

El ex secretario de Gobierno de Veracruz y candidato a diputado federal por la vía plurinominal del PRD, Rogelio Franco Castán, fue detenido por elementos de la Fiscalía General del Estados, en el municipio de Tuxpan, por presunta violencia intrafamiliar.

La Fiscalía estatal detalló que la detención ocurrió ayer sábado en cumplimiento a la orden de aprehensión derivada de la carpeta de investigación UIPJ-1/DXI/FE2/522/2021 de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia Contra la Familia, Mujeres, Niña, Niños y Trata de Personas.

“Luego de que se suscitaron los hechos, donde Rogelio 'N' probablemente agrediera de manera física y verbal a un elemento de la Policía Ministerial que se encontraba realizando las funciones que por Ley le competen para dar cumplimento a una orden de aprehensión emitida bajo los efectos del Proceso Penal 57/2021, fue detenido y trasladado a las instalaciones de la Unidad Integral de Procuración de Justicia de Tuxpan”, informó la dependencia en un comunicado.

Exesposa de Rogelio Franco denunció violencia familiar

Medios locales informaron sobre la existencia de denuncias en contra de Franco Castán por violencia familiar cometida en contra de su exesposa Guillermina Alvarado González.

Hace un año Alvarado González difundió en su cuenta de Facebook unos videos en los que relata diversos tipos de violencia a los que se enfrentó mientras vivía con Rogelio Franco, además de las amenazas de muerte que él hacía si se atrevía a denunciarlo.

“Cuando fuiste mi marido, mi esposo ante la sociedad, éramos familia, y tan familia éramos que a pesar de las aberraciones que tú cometías conmigo, yo tenía que -por amenazas tuyas y por ver a mis hijas cómo lloraban porque tú siempre las has chantajeado- tenía que quitar esas denuncias que yo ponía en el Face del sufrimiento que yo pasaba a tu lado", reveló.

"No podía ir a ninguna instancia a poner mi queja porque no podía defenderme legalmente, ¿Cómo lo iba a hacer si tú eras el segundo al mando del Gobierno del Estado de Veracruz? ¿Si el Fiscal en turno (Jorge Winckler) era tu muy amigo? ¿Dónde te iba yo a denunciar?”, exclamó la ex pareja sentimental de Rogelio Franco.

