Destaca AMLO recuperación de 200 mil empleos durante agosto y septiembre

El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó este sábado, en su visita a Veracruz, la recuperación de 200,000 empleos durante los meses de agosto y septiembre, luego de que la economía mexicana perdiera un millón de plazas laborales que pagan impuestos, durante el confinamiento.

De acuerdo con el mandatario, estas cifras coinciden con sus predicciones anunciadas durante la cuarentena por coronavirus, cuando dijo que la economía y el país saldrían adelante en el segundo semestre de 2020, al tiempo que comenzaba a reactivarse las actividades.

"Dije que íbamos a tocar fondo, y nos vamos a recuperar, dije que iba a ser como una V, vamos a salir adelante, lo haremos a pesar de las adversidades”, lanzó el presidente desde la Ciudad de Xalapa, Veracruz.

Según AMLO, durante agosto se recuperaron 92 mil empleos nuevos y hasta el 25 de septiembre, se han reincorporado 97 ,597 personas a la vida laboral.

“Vamos avanzando en el país, enfrentando esta crisis y también vamos saliendo del hoyo en lo que tiene que ver con la economía por la pandemia se paralizaron las actividades productivas”, añadió.

Presume AMLO programas del Bienestar

Sobre el actuar de su administración durante la crisis, el mandatario federal dijo que México es uno de los países que actuó diferente, pues se dio prioridad a la entrega de programas del Bienestar que, dijo, llegan a 7 de cada 10 hogares del país.

Destacó también la entrega de créditos a los pequeños empresarios, los cuales fueron brindados con bajas tasas de interés que "no se consiguen en ningún banco", aseguró.

El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció al gobernador Cuitláhuac García por su desempeño.

“Se otorgaron en 5 meses, 111 mil créditos a pequeñas empresas Veracruz recibió , de estos créditos la entidad recibió 2 mil 800 millones de pesos”, declaró AMLO durante su discurso.

El presidente aseguró que con estas acciones, además de las remeses de los mexicanos que radican en Estados Unidos, se logró "que no se cayera el consumo, lo pueden decir los Chedraui no dejaron de vender. No se cayó el consumo y se cumplió el pronostico de que nos estamos recuperando en cuando al empleo”.