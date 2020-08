Desmiente Samuel García senador de NL su renuncia a MC

El polémico senador por Nuevo León, Samuel García, continúa en el ‘ojo’ del huracán una vez que esta mañana denunció que sus redes sociales fueron hackeadas las primeras horas de hoy. Durante la intromisión, publicaron que el político neoleonés había renunciado a Movimiento Ciudadano, bancada a la cual pertenece como legislador.

A través de un breve video en Facebook, el senador manifiesta: "Me acabo de levantar con muchas llamadas perdidas, con sorpresas y noticias falsas. Fui hackeado en la madrugada, con un post donde decía que renunciaba y me peleaba con mi buen amigo Luis Donaldo Colosio (Riojas), todo eso es falso y más tarde voy a dar un documental oficial".

En el hackeo de su cuenta oficial de Samuel García, se aseguraba lo siguiente: “Veo con gran tristeza y decepción como he sido relegado de un partido al cual yo le he dedicado tanto, lo cual no estoy dispuesto a permitir el hecho de que no me han sabido valorar, por lo cual a través de este medio anuncio mi renuncia al partido Movimiento Ciudadano y a cualquier aspiración política”, se explicaba en el comunicado que más tarde fue eliminado de sus redes sociales.

Asimismo, decía que había asumido en varias ocasiones “culpas de otros compañeros del partido”, las cuales le habían generado “un enorme costo político sin merecerlo”.

Además, la información que publicaron en sus redes sociales, acusaba a su compañero Luis Donaldo Colosio Riojas de presuntamente aprovecharse de la polémica en la que se vio envuelto, luego de que pidiera a su esposa que no mostrara su pierna en una transmisión en vivo y de que fuera acusado de misógino. Incluso, en el comunicado que subieron a sus redes, acusó de vender servicios legales de hasta por un millón de pesos al Congreso del Estado, “específicamente a la bancada de Morena”.

"Yo me opuse, sin embargo, Dante Delgado me presionó y me dijo que necesitábamos sacar ese dinero del Congreso para costear los gastos de la próxima campaña a la alcaldía de Monterrey de Luis Donaldo", aparecía en el comunicado que fue desmentido más tarde por el propio legislador.

Cabe recordar que recientemente Samuel García fue fuertemente criticado por haber reprendido a su esposa por mostrar una rodilla durante una cena, cuando se encontraban en una transmisión en vivo en redes sociales.