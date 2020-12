Desmiente AMLO que ya se haya vacunado contra COVID-19; será hasta marzo

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que es falsa la versión de que esté vacunado contra el COVID-19 y que según sus cálculos le tocará aplicarse la vacuna en marzo de 2021. Esto, luego de que el periodista Darío Celis publicó una columna en el diario El Financiero donde aseguraba que el mandatario y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard ya se habían aplicado un antígeno de origen chino.

“Eso es parte de la politiquería son muy inmorales nuestros adversarios, esas es una característica del conservadurismo, son mentirosos y corruptos… No es cierto, pero así hay muchísimas cosas en los medios, muchas mentiras, imagínense cómo voy a hacer yo eso, yo lo que estoy haciendo es cuidarme hasta que me toque mi turno”, dijo el presidente en su acostumbrada rueda de prensa mañanera en Palacio Nacional.

“Ya estoy sacando mi cuenta, me va a tocar como para marzo por la edad y la hipertensión. Decir que estoy bien de salud, gracias a la naturaleza, al creador a la ciencia, estamos bien”, aseveró.

No me he vacunado: AMLO

En su conferencia de prensa que diario puedes seguir en las redes sociales de La Verdad Noticias , el mandatario dijo que se cuenta con una buena vacuna pues no permitiría que se dañe a los mexicanos, por lo que pidió tener confianza.

"No permitiríamos que se use una vacuna que dañara, no lo haríamos en ningún caso por convicción, no se permitiría”.

Se aplicará la vacuna con igualdad, sin preferencias y de acuerdo a un plan definido con expertos. Conferencia matutina. https://t.co/zYRIXTpVdm — Andrés Manuel (@lopezobrador_) December 24, 2020

Expresó que por eso defiende doctor Jorge Alcocer, secretario de Salud, que es un hombre con ética, y por eso defiende al subsecretario Hugo López-Gatell, al doctor Gustavo Reyes Terán, quienes están al frente de la estrategia porque son gente honesta y humana.

Las primeras vacunas llegaron al país ayer y fueron recibidas por parte del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador, como el propio canciller Marcelo Ebrard, el titular de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez.

