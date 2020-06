Desiste AMLO de reunión con Donald Trump para lanzamiento del T-MEC

El presidente Andrés Manuel López Obrador, descartó este miércoles asistir a una cumbre en Washington que había propuesto con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para el lanzamiento del nuevo acuerdo comercial (T-MEC) el 1 de julio.

"El tiempo está en nuestra contra y no será posible ahora", dijo López Obrador a los periodistas durante su conferencia de prensa en el estado central de Puebla.

López Obrador sugirió por primera vez hace varios meses que se reuniría con Donald Trump. La semana pasada, revivió la idea pero, con el país ahora como un epicentro de coronavirus, sugirió una llamada telefónica como alternativa.

Sin embargo, su oficina dijo el martes que las dos partes aún estaban considerando si un encuentro sería posible. Las autoridades sanitarias mexicanas han pronosticado que las infecciones alcanzarán su punto máximo esta semana.

"Todo depende de la situación de la pandemia", dijo el portavoz presidencial Jesús Ramírez.

Reunión de AMLO y Donald Trump a la espera

Otro funcionario mexicano con conocimiento de la situación dijo que Washington ahora estaba interesado en hacer que una reunión suceda. El funcionario se negó a ser nombrado debido a la sensibilidad de las discusiones, que un tercer funcionario dijo que estaban "en curso".

El presidente Andrés Manuel López Obrador mantiene abierta la posibilidad de una reunión con Donald Trump.

"Trump puede ser muy persistente, realmente lo quiere, me imagino", dijo Jorge Castaneda, ex canciller de México y autor de un libro llamado America Through Foreign Eyes.

Te puede interesar: "Es el colmo", dice AMLO sobre invitación del Conapred a Chumel Torres

La idea de reunirse con Trump en el calor de su campaña de reelección ha sido recibida con sorpresa en México, donde el presidente de los Estados Unidos es casi universalmente impopular por sus ataques verbales contra los mexicanos y la decisión de construir un muro fronterizo.