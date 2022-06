Desde Coahuila, Ricardo Monreal pide “piso parejo” en Morena

Durante una asamblea informativa realizada en Coahuila, el senador Ricardo Monreal pidió que haya “piso parejo” y no imposición al interior de Morena para aquellos que deseen ocupar la candidatura presidencial de dicho partido en las elecciones 2024.

“Se necesitan mecanismos claros, y piso parejo, reglas equitativas para que sea la gente la que decida, no a la imposición. No a la imposición de grupos de poder, por eso estamos participando, no nos vamos de Morena, vamos a luchar en Morena”, resaltó el senador durante este mitin.

Anteriormente, La Verdad Noticias informó que Monreal amenazó con dejar Morena debido a la exclusión que considera hay en su contra pues como se recordará, el senador no fue invitado a un mitin masivo realizado por su partido en Toluca, donde coincidieron figuras políticas importantes.

Ricardo Monreal asegura que hay unidad en Morena

#EnVivo Desde Francisco I. Madero, Coahuila, en un acto de unidad para fortalecer la transformación y ratificar los próximos triunfos. https://t.co/8ficXmpVpn — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) June 26, 2022

Respecto a lo anterior, Ricardo Monreal aseguró que hay unidad al interior de Morena y descartó que haya disputas internas, tal como señala la oposición, e incluso dijo que “todos en Morena son indispensables”.

“Quienes piensan que la lucha es al interior, se equivocan, nadie sobra en este movimiento y todos son indispensables. Le agradezco a Mario Delgado de estar con ustedes”, declaró Monreal frente a la multitud de simpatizantes.

Cabe señalar que anteriormente, el senador le pidió a quienes llamó “el club de las corcholatas” que respeten la ley electoral, luego de que varios de sus compañeros de partido, como Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, expresaron sus intenciones por ser los abanderados morenistas en las elecciones 2024.

Sheinbaum le respondió a Ricardo Monreal

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de CDMX, respondió este martes al señalamiento de Ricardo Monreal quien pidió al “club de las corcholatas” respetar la ley esto ante lo que considera actos anticipados de campaña. pic.twitter.com/aJzsPWIkn9 — Radio Resultados (@RadioResultados) June 21, 2022

Lo anterior provocó que Claudia Sheinbaum le respondiera a Ricardo Monreal por estos dichos y aseguró que ella siempre ha respetado la ley. Agregó que cada quien es responsable de sus actos, por lo que le pidió al senador no preocuparse.

