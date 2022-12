Descongelan México y España relación bilateral

José Manuel Albares Bueno, ministro de Exteriores de España y Marcelo Ebrard, canciller mexicano

Luego de las diferencias sobre la Conquista de México y en la que el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó una “pausa” en las relaciones con España en febrero de este año, el canciller Marcelo Ebrard anunció que en la relación política bilateral “sí estamos entrando a un relanzamiento”.

En el marco de la reunión de la XIII Reunión de la Comisión Binacional México-España y en la que recibió al ministro de Exteriores, José Manuel Albares Bueno, el secretario de Relaciones Exteriores explicó que “a lo que en su momento se refirió el Presidente con la pausa, es a la reflexión respecto a la relación bilateral hacia dónde va”.

Como se recordará, el 9 de febrero, el jefe del Ejecutivo declaró que se va “a dar un tiempo” en las relaciones con España. “Una pausa para respetarnos y que no nos vean como tierra de conquista. Queremos tener buenas relaciones con todos los gobiernos del mundo, pero no queremos que nos roben, así como los españoles no quieren que les roben de ningún país. Y hacen bien. Pues tampoco queremos nosotros”.

Sobre ello no acotó el canciller mexicano, sin embargo, dijo que lo que “hemos hecho el día de hoy es ver en qué estamos de acuerdo, qué programa tenemos en común; y se ha resuelto, con la autorización del Presidente, evidentemente, llevar a cabo esta Comisión Binacional”.

Al respecto, dicha comisión se dejó de hacer siete años por lo que se reactivó la cooperación en ciencia, cultura, acciones comunes en Centroamérica e inversiones en conjunto.

Por su parte, el ministro Albares precisó: “Esta Comisión Binacional es el mecanismo que articula nuestras relaciones bilaterales. Hemos abordado asuntos políticos, económicos, financieros, consulares, de cooperación científico-técnica, de educación, de cultura y defensa”, acotó.

El evento culminó el proceso de trabajo realizado durante los últimos meses ambos gobiernos, en las cinco subcomisiones que integran el mecanismo: Asuntos Políticos; Defensa; Asuntos Económicos; Asuntos Jurídicos-Consulares e Interior, y de Cooperación, cuyos resultados se incluyen en el Acta Final de la XIII Comisión Binacional México-España, firmada por los cancilleres Marcelo Ebrard y José Manuel Albares.