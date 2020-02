Descartan caso de coronavirus que se difundió en redes sociales de Coahuila

Después que en Coahuila circulara a través de las redes sociales que existía un paciente ingresado en un hospital privado de la ciudad de Torreón, con una enfermedad respiratoria aguda, la Secretaría de Salud descartó caso de Coronavirus Covid-19 en el estado y pidió a la población no difundir información que no sea de medios oficiales.

La Secretaría de Salud de Coahuila mediante su cuenta oficial de Twitter informó que se había creado una interpretación errónea de los exámenes clínicos de un hombre, mayor de edad que se encontraba en el Sanatorio Español de Torreón. Aunque sin dar mayor detalle si el paciente es coahuilense, mexicano o extranjero o si regresó de algún viaje ni que tipo de virus contrajo.

Ante este rumor la dependencia de salud dijo que intercambió información con el personal médico del hospital por lo que se supo que el virus detectado en el paciente no es Coronavirus Covid-19 descartando de manera categórica que se trate del primer caso en México de esta enfermedad.

Como era de esperarse la Secretaría de Salud dio a conocer que el IMSS esta preparado para el COVID-19 y tiene las medidas de prevención y los protocolos para la detección del Coronavirus Covid-19 necesarios por lo que están en atención permanente, pero recalcó que la única instancia autorizada para dar información con respecto a este mortal virus es la misma dependencia de salud.

Ante la difusión a través de redes sociales de unos estudios médicos de una persona de sexo masculino, mayor de edad, del Sanatorio Español, en la Ciudad de #Torreón, de los que se hizo una errónea interpretación, la @SS_Coahuila puntualiza: pic.twitter.com/WLboaC4w8f — Gobierno de Coahuila (@GobDeCoahuila) February 27, 2020

Por ello es que pidió reiteradamente que no sea difundida información a través de las redes sociales que no provenga de fuentes oficiales, esto para no causar pánico entre la población lo cual no solo afectaría solo al estado de Coahuila sino que también al resto del país, como ha sido el caso del Crucero con riesgo de coronavirus.

Por último, la Secretaría de Salud estatal exhortó a la población general y a los medios de comunicación a actuar de manera responsable ante la presencia de este nuevo virus, para no crear alarma ni difundir información errónea que pudiera resultar contraproducente ante la presencia del virus Coronavirus Covid-19.

