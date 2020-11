Descarta AMLO riesgo de saturación por COVID-19 en hospitales de CDMX.

Actualmente, la pandemia de coronavirus registra más de 204 mil casos de contagios en la capital del país. En ese tenor, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que la Ciudad de México no vive en el corto plazo “ningún riesgo de saturación” en el servicio de hospitales frente a la epidemia por COVID-19.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo sostuvo que hoy tendrá una reunión a las 20:00 horas con los expertos para definir los lineamientos semanales ante el avance de la pandemia.

“No hay en el corto plazo ningún riesgo de saturación en la Ciudad de México, es decir hay camas, hay equipos, hay médicos. Desde luego no queremos eso, que la gente se enferme y vaya a los hospitales aunque tengamos espacio, lo que queremos es que no nos contaminemos, no nos afectamos no haya infecciones, que no haya casos por COVID-19. Estamos trabajando en eso”.

Respecto a la ocupación hospitalaria y el semáforo rojo en la Ciudad de México, López Obrador manifestó que “eso lo ven los especialistas, ellos son los que definen. Es muy importante que no nos rebase el número de contagios, que tengamos posibilidad de atender a los enfermos.

Tras revisar un gráfico, AMLO sostuvo que se registra “un 65 por ciento de ocupación, tenemos el 35 por ciento de disponibilidad, esto es hospitalización general, y en hospitales para terapia intensiva: 61 (de ocupación) y 39 de disponibilidad”.

“Hemos llegado a estados en momentos críticos hasta de 95 por ciento y decidimos fortalecer a esos estados. En el caso de Tabasco, Chihuahua, Durango, Tamaulipas y ahora en la Ciudad de México estamos pendientes, si hace falta, reforzamos”.

Por otra parte, López Obrador estimó que para el próximo trimestre el país regresará a como estaba antes de la pandemia de COVID-19, “los primeros tres meses del año próximo ya regresamos a la situación en que nos encontrábamos antes de la pandemia de que vamos a poder recuperarnos y vamos a empezar a tener ya un mayor crecimiento económico”.

