Descarta AMLO reunión con Javier Corral; "no es buena relación", dice

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó este viernes una reunión con el gobernador del estado de Chihuahua, Javier Corral, durante su visita a la entidad, pues asegura, su relación con el mandatario estatal no es buena, luego de que, dijo, su administración fue ofendida.

Durante su conferencia de prensa matutina, López Obrador aseguró que la enemistad con el gobernador de Chihuahua surgió tras el Tratado Internacional de Aguas con Estados Unidos, que la administración de Javier Corral ha tomado con fines partidistas rumbo a las elecciones de 2021.

"Quisieron agarrar esto de bandera para sacar raja electoral”, dijo AMLO desde Palacio Nacional.

Según el mandatario federal, las acciones tomadas por Javier Corral no solo han insultado a su administración, sino también han puesto en riesgo la relaciones diplomáticas con Estados Unidos.

El presidente acusó a Javier Corral de tomar el tema del agua con fines partidarios.

“Nada más voy a inaugurar unas obras del gobierno federal en Ciudad Juarez. No estoy invitando a autoridades y mucho menos a actores políticos, porque existe en Chihuahua una situación muy especial", dijo el presidente.

Acusa AMLO a Corral de poner en riesgo relaciones con EU

En específico, dijo, con "los del agua como las autoridades de Chihuahua y algunos grupos y partidos", quienes "no decidieron apoyar para cumplir el convenio que se tiene con Estados Unidos sobre la entrega del agua, no quiero verme envuelto en esta disputa y no quiero verme usado", añadió.

Es cardinal someternos al imperio de la ley. No basta con acusar de discrecional el manejo de #Fideicomisos y eliminarlos de un plumazo, si no hay una investigación exhaustiva. Así los responsables de atracos quedarán exentos de su responsabilidad. @ENAC2020 #EfectoAnticorrupción pic.twitter.com/A5yS5F1OWl — Javier Corral Jurado (@Javier_Corral) October 1, 2020

“Decidí que solo voy a las obras, las inauguró y sí voy a enviar un mensaje al pueblo de Chihuahua para rearmar nuestro compromiso de apoyo al pueblo de Chihuahua”. “No es buena la relación (con Javier Corral), entonces no tiene ahora caso que se dé esta reunión porque nos han ofendido”, sentenció.

El presidente señaló que no quiere que haya represalias "por no cumplir con un convenio y esto no lo entendieron las autoridades de Chihuahua y se puso por delante el interés partidista, porque vienen elecciones de Chihuahua y quisieron agarrar esto de bandera para sacar raja electoral, raja política. Entonces no tiene caso ahora tener este encuentro”.