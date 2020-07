Descarta AMLO que trabajadores del Gobierno se queden sin computadoras

Este lunes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) recalcó durante su conferencia matutina que los trabajadores del Gobierno no se quedaron sin computadoras y equipos para llevar a cabo sus labores, como había dado a conocer en días pasados el portal Expansión Política.

Asimismo, el mandatario federal descartó que los empleados de la Secretaría de Economía vayan a poner de su dinero para comprar el equipo de cómputo para la realización de sus actividades.

Desde Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo señaló “primero, no va a suceder eso (que los trabajadores se queden sin computadoras). Segundo, acuérdense que queremos también que no queden sin medicinas y son médicos los enfermos, acúerdense que queremos que los adultos mayores no se queden sin su pensión”.

Tras ser cuestionado, sobre que los recortes presupuestales causarían afectaciones en dependencia como la Secretaría de Economía, AMLO añadió que es una exageración la información que decían que los trabajadores tendría que aportar para mantener sus equipos.

“No va a poner nada, esto es una exageración. No se va a aplicar. Es que a lo mejor la que emitió o el que emitió el documento lo hace para que se desacredite al Gobierno”, apuntó López Obrador.

AMLO asegura que austeridad continuará

Por otro lado, AMLO precisó que la austeridad continuará en el su gobierno, por lo que propuso que los trabajadores compartan más sus herramienta de trabajo a fin de que cada colaborador tenga con qué laborar.

“Que se compartan más los instrumentos de trabajo y que no haya corrupción, había contratos de computadoras a diestra y siniestra en los que había corrupción”.

Asimismo, AMLO añadió que la Secretaría de Economía mantenía en el extranjero 60 oficinas bajo el programa Pro México, el cual considera es una extravagancia. “Miren si no lo van a resentir las medidas de austeridad, si estaban acostumbrados al derroche”, declaró el mandatario.