Descarta AMLO aplicarse la vacuna contra COVID-19

En el marco de su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que, tras un chequeo médico, por el momento no se vacunará contra COVID-19, una vez que ya tiene suficientes anticuerpos.

López Obrador había señalado hace unos días que esta semana se aplicaría la vacuna, lo cual había sido aprobado por dos médicos, pero cambió de opinión.

Sin embargo, esta mañana el presidente AMLO señaló que checó con los médicos que lo atendieron directamente cuando padeció de COVID-19, y le recomendaron que por ahora no es “indispensable” vacunarse.

AMLO decide declinar a ponerse la vacuna contra el COVID-19

AMLO dice que por sus anticuerpos no es necesario ponerse la vacuna

“Consulté con los médicos, al principio me habían dicho dos de ellos que me vacunara para reforzar mis anticuerpos. Pero quise preguntar a otros, los que me atendieron directamente cuando padecí del contagio, y ellos revisaron mis estudios y llegaron a la conclusión de que tengo suficientes anticuerpos y que no es indispensable por ahora que me vacunen”, comentó el presidente de México.

López Obrador agregó que incluso se le recomendó que puede esperar dos meses para vacunarse contra COVID-19, pero que eso le pareció mucho tiempo.

“Incluso me plantearon dos meses, que eso sí lo considero mucho y debe de revisarse el tiempo, pero no tengo ningún problema de contagio ni de contagiar a nadie”, añadió.

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, el presidente López Obrador adelantó que durante la conferencia mañanera de este martes, uno de los especialistas lo acompañará para que de la explicación sobre este tema.

"Mañana le pedí a uno de los médicos que me atendió que viniera a explicarlo para que no vaya a prestarse a especulaciones; entonces, que explique técnica y científicamente".

La semana pasada, el mandatario, de 67 años, debió recibir la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca, como le correspondía con base en su dirección actual en el centro de la Ciudad de México, donde se encuentra el Palacio Nacional donde vive.

El presidente inclusive hizo referencia que esperaría su turno para ser vacunado y que no deseaba que se convierta en un “espectáculo”.

