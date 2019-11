Derrama de 118 mil millones de pesos en "Buen Fin"; reactivará economía: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el llamado "Buen Fin".

Al llegar esta noche el “Buen Fin”, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que durará hasta el 18 noviembre en todo el país al tiempo de hacer un llamado al sector comercial a que realicen prácticas responsables y espera que las ofertas beneficien a los mexicanos.

“Nosotros representamos a todos los mexicanos, a todos los sectores (…) Hay que conciliar y buscar los acuerdos. Lo importante es que este programa continúa y estoy seguro de que va a tener buenos resultados. Vamos a reconocer a los que realmente cumplan, que bajen los precios, vamos a destacar la labor de comerciantes responsables”, recalcó.

Desde Palacio Nacional dijo que “el comercio —desde la época prehispánica—ha tenido una función fundamental en la economía y también en lo social”.

Recordó que desde el Magonismo en el periodo prerrevolucionario, es decir hace más de un siglo, se pensaba que si la gente no tenía para lo básico, no podía haber prosperidad. En aquella época, explicó, no se impulsaba la industria, el comercio o la economía.

“Queremos que nuestro pueblo consuma no solo lo básico, sino que también pueda adquirir un aparato electrodoméstico, se puedan comprar zapatos, ropa, libros, imagínense ahora la falta que hacen”, agregó.

Comprar libros

El mandatario recomendó aprovechar las ofertas y comprar tres libros para entender el tema del asilo ahora tan de moda con la llegada del ex presidente Evo Morales: ‘El hombre que amaba demasiado a los perros’, escrito por Leonardo Padura; ‘De viva voz’, de Gilberto Bosques, y ‘La historia que viví’ de Gonzalo Martínez Corbalá.

“Si los conservadores se dieran el tiempo de leer, estarían pensando de otra manera o, cuando menos, no tan desquiciados”, expresó.

Coordinación Gobierno-Empresarios

La secretaria de Economía, Graciela Márquez, por su parte destacó que este programa de colaboración entre el sector público y privado tiene el objetivo de fomentar las compras responsables con descuentos reales.

“Esperamos que como en años anteriores siga creciendo la participación para que las familias mexicanas tengan la oportunidad de adquirir bienes y servicios más baratos, de mejor calidad y en mejores condiciones”, apuntó.

Las actividades de compra y venta empezarán el primer minuto del viernes 15 de noviembre. El banderazo de salida se realizará en una librería al sur de la Ciudad de México, encabezado por los secretarios de Economía, Graciela Márquez y de Hacienda, Arturo Herrera; la directora general del Servicio de Administración Tributaria, Margarita Ríos-Farjat, y el presidente de la Concanaco Servytur, José Manuel López Campos.

Por parte del sector público, la Secretaría de Economía coordinará a las secretarías de Turismo y de Hacienda y Crédito Público, así como el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

La Concanaco Servytur participará con más de 250 cámaras y más de 700 mil empresas afiliadas, así como 100 cadenas de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD).

También hay compra en línea

Debido a la relevancia que han adquirido las compras en línea, se sumarán la Asociación de Internet MX, y la Asociación Mexicana de Ventas Online.

Asimismo, el Consejo Coordinador Empresarial, la Asociación de Bancos de México y la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión.

Durante el fin de semana, se realizarán visitas a comercios de Mérida, Guadalajara y Monterrey. El titular de Profeco, Ricardo Sheffield, presentará un informe de los resultados obtenidos del Buen Fin.

Informó que 36 oficinas de esta dependencia estarán abiertas en un horario extraordinario. Para supervisar la jornada de comercio, se realizará un despliegue de mil 300 funcionarios, 147 módulos en los lugares donde hay mayor actividad y 333 brigadas de dos elementos cada una, que estarán caminando en las principales ciudades del país para conciliar y sancionar.

El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), José Manuel López Campos, dio a conocer que se prevé una derrama económica de hasta 118 mil millones de pesos (Ariel Velázquez).